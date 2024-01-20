Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Sahilde kadın cesedi bulundu, DNA örneği alınacak

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde, sahilde kadın cesedi bulundu. Cesedin kentte 12 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:25 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahilde kadın cesedi bulundu, DNA örneği alınacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde, sahilde kadın cesedi bulundu. Cesedin kentte 12 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi.

        Kadriye Turizm Merkezi'ndeki otelin sahilinde, çalışanlar, bir kişinin kıyıda hareketsiz yattığını fark etti. İhbarla sahile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, bir kadına ait olduğunu belirlediği cansız beden, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cesedin Antalya'da 12 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimalini değerlendiren polis, genç kızın İstanbul'daki yakınlarını çağırdı. Elmas'ın yakınlarından DNA örneği alınacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
        Sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
        Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı Alanya'da başladı
        Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı Alanya'da başladı
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Antalya'da sera gezdi
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Antalya'da sera gezdi
        Antalya'da sahilde kadın cesedi bulundu
        Antalya'da sahilde kadın cesedi bulundu
        Antalyaspor'da 3 oyuncuyla yollar ayrıldı
        Antalyaspor'da 3 oyuncuyla yollar ayrıldı
        Bakan Yumaklı: Kayıt altında olmayan yüzde 40'lık sera var
        Bakan Yumaklı: Kayıt altında olmayan yüzde 40'lık sera var