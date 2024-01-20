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        Antalya'da sahilde kadın cesedi bulundu

        Antalya'nın Serik ilçesinde sahilde kadın cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 14:00 Güncelleme: 20.01.2024 - 14:00
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        Antalya'da sahilde kadın cesedi bulundu
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        Antalya'nın Serik ilçesinde sahilde kadın cesedi bulundu.

        Kadriye Mahallesi'ndeki bir otelin çalışanlarının sahilde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin genç bir kadına ait olduğu belirlendi.

        Ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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