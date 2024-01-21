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        Antalya'da şiddetli yağış; rögarlar taştı, yollarda dolu birikintileri oluştu

        ANTALYA'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve dolu, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 22:14 Güncelleme: 21.01.2024 - 22:15
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        Antalya'da şiddetli yağış; rögarlar taştı, yollarda dolu birikintileri oluştu
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        ANTALYA'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve dolu, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün fırtına ve yağmur uyarısı verdiği Antalya'da saat 19.00 sıralarından itibaren başlayan sağanak ve dolu yağışıyla birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Kentte trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Şiddetini artıran yağmur ile birlikte şimşekler de gökyüzünü aydınlattı. Konyaaltı ilçesinde bulunan Liman ve Hurma Mahallelerindeki rögarlar yağmurdan kaynaklı taştı. Sağanakla beraber dolu yağışının da görüldüğü kentte, yollarda biriken dolu taneleri görüldü.  Şimşeklerin çaktığı anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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