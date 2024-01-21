2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası başladı 2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Antalya´da başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şampiyonanın açılış hamlesini yaptı.

2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Antalya´da başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şampiyonanın açılış hamlesini yaptı.

Antalya´nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi´ndeki bir otelde düzenlenen 2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nın açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Göktaş, 81 ilden 2 bin 500 - 3 bin çocuğu misafir eden Avrupa'nın en büyük satranç organizasyonlarından biri olan bu şampiyonanın kendileri için gurur verici bir etkinlik olduğunu ifade ederek, "Kale Gibi Gelecek ve 'Sevgi Evleri' projelerimizle bu sporla tanışan çocuklarımızın da satranç tahtasında verecekleri mücadele, eminim birçoğu için parlak bir geleceğin başlangıcı olacaktır. Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda satranç sporuyla ilgilenen 137 lisanslı ve 1 milli sporcu çocuğumuz yer alıyor. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda her geçen gün yeni bir başarıya imza atan çocuklarımız bizleri gururlandırıyor. Bu vesileyle, gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonun, ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil edecek siz kıymetli gençlerimiz için büyük bir fırsat olacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Göktaş, "Çok eski zamanlardan beri oynanan satranç, zeka ve sanatın buluştuğu önemli bir strateji oyunudur. Geçmişte; Mevlana, Cem Sultan, Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail, Timur ve Atatürk gibi tarihin şekillenmesinde rol oynamış pek çok önemli isim satrancın müdavimleridir" dedi.

Tüm çocukların çok değerli olduğunu belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şöyle konuştu:

"Biz istiyoruz ki evlatlarımız, bu dünyada iyiye ve güzele dair ne varsa hepsini savunan bir nesil olsun. Gençlerimiz her daim hakkın ve adaletin tarafında olsun. Aklını ülkemizin geleceği için tasarladığı planlarla, projelerle meşgul etsin. Yüreği inançla, şefkatle, cesaretle dolu olsun. Hangi görüşe sahip olursa olsun, hangi fikri savunursa savunsun çocuklarımız her zaman okusun, araştırsın, sorgulasın. Sadece bir diplomanın peşinde olmasın, ilmin de peşinde olsun. Bu yıllarınız, hayatınızın en güzel yılları, heybenizi dolduracağınız yıllar. Eğlenceli zamanlar geçirebilir, güzel deneyimler kazanabilir, geleceğe dair hayaller kurabilirsiniz. 2053 ve 2071 hedefleri, inşallah sizlerin çizeceği yolda şekillenecek. Bunun en güzel örneğine bugünlerde bütün dünya şahitlik ediyor."

Göktaş, 19 Ocak'ta Milli Uzay Programı kapsamında ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu´na gönderildiğini anımsatarak, bu tarihi gelişmenin çocuklara örnek teşkil edeceğine inandığını ifade ederken, "Böylesine büyük bir adım ülkeye yön verecek gençlere ilham olacaktır. Şanlı bayrağımızı, bugün Alper Gezeravcı, gelecekte ise sizler fezada dalgalandıracaksınız. Aşkla, şevkle ve coşkuyla kendinizi geliştirdiğiniz bu yolculukta, Türkiye Yüzyılını, karar verme ve analitik düşünce becerileri gelişmiş siz gençlerimizle inşa edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da uluslararası arenada aldıkları ödüller ile Türkiye'nin dünya satranç kamuoyunda artık "satranç ülkesi" olarak anıldığını vurgulayarak, "Türk spor tarihinde 1 milyon lisanslı sporcu sayısını geçen ilk ve tek federasyonuz. Uluslararası turnuvalarda büyük başarılar elde ediyoruz" şeklinde konuştu.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da şu yorumlarda bulundu:

"Bugün bu kalabalık salonda 2 bin 500 evladımız ile birlikteyken kendimi ormanda kuş cıvıltıları içinde yürüyen birisi olarak gördüm. Öylesi bir mutlulukla bugün sizlerle birlikteyim. Çocuklarımızın her biri çok kıymetli, heyecanlı, enerji ve mücadele azmiyle dolu. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, milli takım oyuncusu olacak şanslı sporcularımızı şimdiden kutluyorum."

Bakan Göktaş, konuşmaların ardından turnuvanın açılış hamlesini yaparak, yarışmacılara başarılar diledi.