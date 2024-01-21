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        Haberler Dünya Hindistan'da faciaya dönüşen kutlama: CEO metrelerce yüksekten düştü, hayatını kaybetti!

        Hindistan'da faciaya dönüşen kutlama: CEO metrelerce yüksekten düştü, hayatını kaybetti!

        Hindistan'da kutlama gecesinde şirketin CEO'su ve üst düzey yetkililerinden birini taşıyan demir kafesin halatı koptu. Yaşanan kaza sonucu metrelerce yüksekten düşen CEO Shah hayatını kaybederken, Datla'nın hayati tehlikesi devam ediyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.01.2024 - 17:32 Güncelleme: 21.01.2024 - 17:32
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        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
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        Hindistan'ın Hyderabad şehrinde Vistex adlı bir yazılım şirketinin kutlama gecesi şirketin CEO'sunun hayatını kaybetmesiyle faciaya dönüştü.

        CEO Sanjay Shah ile şirketin üst düzey isimlerinden Vishwanath Raju Datla kutlama gecesinde sahneye demir kafes benzeri bir yapının içinde girecekti. Ancak kafesi tutan halatlardan birinin kopmasıyla korkunç bir kaza yaşandı.

        CEO HAYATINI KAYBETTİ, ÜST DÜZEY YETKİLİNİN DURUMU KRİTİK

        Kafesin sahneye indirildiği esnada halatlarından birinin kopması sonucu CEO Shah ve Datla metrelerce yükseklikten yükseklikten yere düştü. Kazada CEO hayatını kaybederken, şirketin üst düzey isimlerinden Datla'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #hindistan
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