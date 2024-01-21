Ali Turap Bülbül'e Braga kancası

Galatasaray'ın genç sağ beki Ali Turap Bülbül'e Portekiz'den ilgi var! Sacha Boey ve Kaan Ayhan'ın sakatlık yaşaması sonrasında Sivasspor deplasmanında forma şansı bulan 18 yaşındaki sağ bek, Braga'nın radarına girdi.

Daha önce Beşiktaş'tan Serdar Saatçı'yı 1,5 milyon Euro'ya transfer eden Braga'nın Ali Turap Bülbül'le geçen yazdan bu yana ilgilendiği öğrenildi. Henüz Galatasaray ile profesyonel sözleşmesi bulunmayan genç sağ bekin durumunu yakından takip ettiği de kaydedildi.

HAKARETLER MORALİNİ BOZDU

Diğer yandan Sivasspor maçı Ali Turap Bülbül için rüyadan kabusa dönüştü. 2016'dan bu yana Galatasaray altyapısında top koşturan ve ilk 11'de ilk kez Sivas deplasmanında sahaya çıkan genç futbolcu, maç sonrasında yapılan yorumlardan etkilenmiş.

Kötü bir performans sergilememesine rağmen hemen hemen hepsi hakaret olan yorumlar sonrasında morali bozulan genç futbolcu, sosyal medya paylaşımlarındaki yorum kısmını da kapatmış.