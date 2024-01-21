Ali Turap Bülbül'e Braga kancası
Galatasaray'da Sacha Boey'un sakatlığı döneminde forma şansı bulan genç sağ bek Ali Turap Bülbül, Braga'nın radarında! Portekiz ekibinin henüz profesyonel sözleşmesi bulunmayan 18 yaşındaki oyuncuyla geçen yazdan beri ilgilendiği ortaya çıktı. Diğer yandan önceliği Galatasaray'da kalmak olan Ali Turap'ın Sivasspor maçı sonrasında yapılan kötü yorumlardan oldukça etkilendiği de öğrenildi
Galatasaray'ın genç sağ beki Ali Turap Bülbül'e Portekiz'den ilgi var! Sacha Boey ve Kaan Ayhan'ın sakatlık yaşaması sonrasında Sivasspor deplasmanında forma şansı bulan 18 yaşındaki sağ bek, Braga'nın radarına girdi.
Daha önce Beşiktaş'tan Serdar Saatçı'yı 1,5 milyon Euro'ya transfer eden Braga'nın Ali Turap Bülbül'le geçen yazdan bu yana ilgilendiği öğrenildi. Henüz Galatasaray ile profesyonel sözleşmesi bulunmayan genç sağ bekin durumunu yakından takip ettiği de kaydedildi.
HAKARETLER MORALİNİ BOZDU
Diğer yandan Sivasspor maçı Ali Turap Bülbül için rüyadan kabusa dönüştü. 2016'dan bu yana Galatasaray altyapısında top koşturan ve ilk 11'de ilk kez Sivas deplasmanında sahaya çıkan genç futbolcu, maç sonrasında yapılan yorumlardan etkilenmiş.
Kötü bir performans sergilememesine rağmen hemen hemen hepsi hakaret olan yorumlar sonrasında morali bozulan genç futbolcu, sosyal medya paylaşımlarındaki yorum kısmını da kapatmış.