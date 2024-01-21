Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak'taki cinayette son dakika: Zanlı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söyledi?

        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söyledi?

        Zonguldak'ta borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu 11 yıllık iş arkadaşı 43 yaşındaki Mustafa Kurt'u, sevgilisi Güray Çakmak ile öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 30 yaşındaki Sevilay Kıral, ilk duruşmada psikiyatrik tedavi gördüğünü söyledi. Kıral'ın belirttiği 2 hastaneden evrak talep eden mahkeme heyetine, 2'nci duruşmada 'tedavi kayıtlarına rastlanılmamıştır' cevabı geldi. Sanık avukatı ise müvekkili ile görüşüp, tedavi gördüğü başka hastaneleri bildirebilmesi için süre talep etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 14:34 Güncelleme: 21.01.2024 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zonguldak'ta 23 Şubat 2023'te Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Caddesi'ndeki evde meydana gelen olaya göre; Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) görevli 4 çocuk babası Mustafa Kurt, aynı kurumda çalışan ve TTK'ya ait müstakil lojmanda kalan, borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu 11 yıllık iş arkadaşı Sevilay Kıral'ın evine gitti.

        SIRTINDAN BIÇAKLANDI! KAÇMAYA ÇALIŞTI AMA...

        İddiaya göre; Kurt ile Kıral ve sevgilisi Güray Çakmak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Kurt, sırtından bıçaklandı. Yardım çağırmak için dışarıya kaçmaya çalışan Kurt, kanlar içerisinde yere yığıldı.

        İDDİANAMEDE CİNAYETİN ÖNCEDEN PLANLANDIĞI BELİRTİLDİ

        Kurt hastanede hayatını kaybetti, gözaltına alınan Sevilay Kıral ile sevgilisi Güray Çakmak tutuklandı.

        Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede; sevgililerin cinayetten önce plan yaptıkları, Kıral'ın cinayeti işlediği, Çakmak'ın da suça iştirak ettiği belirtildi.

        SEVGİLİLER BİRBİRİNİ SUÇLADI

        İddianamede, çift hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı.

        SEVİLAY'IN SEVGİLİSİ TAHLİYE OLDU

        İlk duruşmada, sevgililer birbirlerini suçlarken, Güray Çakmak tahliye edildi, Sevilay Kıral'ın tutuklu yargılanmasına karar verildi.

        REKLAM

        PSİKİYATRİK TEDAVİ İDDİASINA 2 HASTANEDEN DE YALANLAMA

        Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşmaya; Sevilay Kıral, SEGBİS aracılığı ile katılırken, Güray Çakmak ile avukatlar salonda hazır bulundu. Kıral, ilk duruşmada psikiyatrik tedavi gördüğünü, bunun üzerine söylediği 2 hastanede evrak talep eden mahkeme heyetine, 2'nci duruşmada 'Kıral'ın tedavi kayıtlarına rastlanılmamıştır' cevabı geldi.

        Sanık avukatı, müvekkili ile görüşüp, tedavi gördüğü hastaneleri bildirebilmesi için süre talep etti.

        "HEM PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR HEM DE OLAY GÜNÜ SABAHTAN AKŞAMA KADAR ALKOL ALIYOR"

        Kıral'ın avukatı, "Müvekkilim hem psikolojik tedavi görüyor hem de olay günü sabahtan akşama kadar alkol alıyor. Bu kadar alkol alan birinin atılı suçu işlemesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Evden çıkıp giderken sanık Güray, 'Sevilay, sen ne yapıyorsun?' demiş. Sevilay da 'Korkma, şikayet etmez' demiştir. Bu husus müvekkilimin kastının, öldürme olmadığını yaralama olduğunu göstermektedir. Kastı aşan durum söz konusudur. Bu nedenle suç vasfı değişecektir, müvekkilin tahliyesini talep ederiz" dedi. Olay günü telefondan 3 mesajın silindiğinin belirlendiğini vurgulayan Kıral'ın avukatı, ayrıca telefonun Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderilerek silinen mesajların tespiti yönünde araştırma yapılmasını talep etti.

        HASTANE EVRAKI İÇİN SÜRE

        Tutuksuz sanık Çakmak'ın avukatı ise olay günü el konulan cep telefonunun, müvekkilinin babasına ait olması nedeniyle iadesini talep etti. Savcı, Kıral'ın tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaa verdi.

        Mahkeme heyeti, Sevilay Kıral'ın avukatına sanığın psikiyatrik veya nörolojik tedavi gördüğü başka hastaneleri bildirmesi için süre verirken, hastanelerden de tedavi evrakının istenilmesine karar verdi.

        Sevilay Kıral'ın tutukluluğuna, Çakmak'ın telefonunun iade talebinin sonra değerlendirilmesine ve adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmedildi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelenirken, hastanelerden gelecek evraka göre sanık Kıral hakkında akıl sağlığı raporu istenecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Takla atan araç alev topuna döndü!
        Takla atan araç alev topuna döndü!
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        Restoranda yemek sonrası ölüm! 649 gündür otopsi raporu çıkmadı
        Restoranda yemek sonrası ölüm! 649 gündür otopsi raporu çıkmadı
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Ali Turap'a Braga kancası!
        17 yaşında düğün olayında sıcak gelişme!
        17 yaşında düğün olayında sıcak gelişme!
        Afganistan'da uçak düştü
        Afganistan'da uçak düştü
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        Çocuklar neden bayılır?
        Çocuklar neden bayılır?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Avrupa'da yüz binler sokağa döküldü!
        Avrupa'da yüz binler sokağa döküldü!
        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
        Binlerce Netanyahu karşıtından protesto
        Binlerce Netanyahu karşıtından protesto