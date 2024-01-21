TIR'da çıkan yangında araçlar küle döndü!

TIR alev aldı, dorsedeki 6 otomobil kullanılamaz hale geldi
Mersin'de seyir halindeki bir TIR'da yangın çıktı. Araç yüklü olan TIR'da çıkan yangının ardından 6 otomobil küle döndü
Mersin'de seyir halinde alev alan TIR'daki yangında dorsedeki 6 otomobil kullanılamaz duruma geldi.
DHA'nın haberine göre Tarsus ilçesinde Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda Taş Obası mevkisinde Nervan Çelik yönetimindeki TIR'ın 6 otomobil taşıyan dorsesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden Çelik, TIR'ı güvenlik şeridinde park edip, dorseyi TIR'dan ayırdıktan sonra jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Güvenlik önlemi alan ekipler, yolu ulaşıma kapattı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Dorseyi saran alevler nedeniyle sıfır kilometre otomobiller yandı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, TIR'daki yangını söndürdü. Çalışmalar sırasında araç kuyruğu oluştu.
Soğutma işlemlerinin de tamamlanmasıyla yol, tekrar trafiğe açıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraflar: AA