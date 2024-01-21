Serdar Ali Çelikler yazdı: Panik değil stres yönetimi lazım
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler mücadeleyi değerlendirdi
Samsun iyi takım. Belli bir çıta üstündeki her yabancı hocanın takımı gibi belli ve anlaşılabilir bir oyun planları var. 35-40 metrede oynamaya çalışıyorlar ve set hücumunda çok iyi duruyorlar. Bunu aşmanın yolu hız..
İlk devrede 3 kez yapabildi F.Bahçe bunu. Bir set hücumunda Tadic bomboş pozisyonda golü atamadı. Akabinde Fred'in mükemmel görüşü - Szymanski'nin mükemmel boş koşusu - Onun Tadic'e çıkarışı - Tadic'in 1. sınıf aşırtma pası ve yine boş koşu yapan İrfan Can'ın gol vuruşu.. Skor böyle geldi. Bir kere de çıkarken top kaybeden Samsun'a karşı Tadic yine 1. sınıf pasla Dzeko'ya bıraktı topu, büyük santrafor golü atamadı.
Dzeko ve Fred'de bir kaç maçtır düşüş var. Tadic'de toparlanma, İrfan Can'da standart olarak iyi oynama.. Szymanski, kötü oynadığı Antep maçından sonra harika oynadı. Savunma katkıları da nefisti. Jayden şu an eldeki tüm stoperlerden iyi. Bir kere hem çabuk hem hızlı. Inter boşuna istemiyor. Bonucci'nin ağırlığını ancak Jayden kapatabiliyor. Mert Müldür şu an Osayi'den önde. Bu iki oyuncu Yaşlı Kurt'un arkasını şimdilik kapatıyorlar. Ama İtalyan'ın az da olsa atletizmini artırması şart.
2. yarıya yine F.Bahçe etkisiz Samsun baskılı başladı. Fener'in en büyük eksiği öne doğru hızlı koşan oyuncu eksikliği. O tip bir oyuncu olsa Samsun baskısı kırılırdı. Bu esnada Dzeko bir vuruş yapabildi gol olmadı. Olmayan bir faulden, Emre Kılıç Livakovic'in duruş hatasından golü buldu.
İsmail Kartal ilk kez uyguladığı bir şey yapıp Cengiz - King ve Batshu'yu aldı. Dzeko - Tadic - İrfan'ı çıkardı. 3 koşucu ile oynamaya başladı Fener. Aklını kullanabilen 3 oyuncu yerine atletik 3 isim oyuna girdi.
80'de bir başka akıl eksiği olan Emre Mor oyuna girdi. Tamamen kontra takımı haline geldi Fener. Lincoln alınabilirdi mesela. Takım full atlet, düşük futbol IQ'lu bir hal aldı. 86'da Fred sakatlanınca Krunic oyuna girdi. Fenerbahçe Antep'te kazanınca "şampiyon olduk" saçmalığına girmişti. Samsun'un zor takım olduğu, maçın kritik öneme haiz olduğunu mutlaka düşünmüşlerdir ama yine de maça iyi hazırlanılmadığını gördük.
Taksitsel anlamda da Samsun'a iyi çalışılmamıştı bence. Son dakikalarda kanat ortalarına döndü maç ve Dzeko yoktu.. Bahattin Şimşek 5 dakika gibi kısa bir uzatma süresi verdi. Bu sürede de iki kenar organizasyonundan da sonuç gelmedi. Samsun'un galibiyet golünü Liva engelledi ve maç bitti. Rehavet, bence iyi yapılamayan rakip analizi ve aynı anda 3 futbol aklı yüksek isim yerine 3 atletin girmesi hataları ile hayati 2 puan kaybedildi.
Ligin daha da zorlaşacağı haftalara gelmedik henüz. İsmail Kartal ve ekibinin panik hissiyatı veren değişiklik kararları ile hedefe gidiş zorlaşacaktır. Bundan sonrası stres yönetimi, eksiksiz rakip analizi ve minimum bireysel hata.. Bunların yapılması lazım. Hızlı kenar forvet takviyesi düşünülebilir. Ama bence en önemlisi transfer muhabbetinin kapatılıp takım odağının artırılması lazım. Alınacak ve satılacakların bu hafta bitirilip konuyu kapatmak lazım.