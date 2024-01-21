Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Serdar Ali Çelikler yazdı: Panik değil stres yönetimi lazım - Fenerbahçe Haberleri

Serdar Ali Çelikler yazdı: Panik değil stres yönetimi lazım Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler mücadeleyi değerlendirdi Habertürk Giriş: 21.01.2024 - 18:38 Güncelleme: 21.01.2024 - 18:38 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Samsun iyi takım. Belli bir çıta üstündeki her yabancı hocanın takımı gibi belli ve anlaşılabilir bir oyun planları var. 35-40 metrede oynamaya çalışıyorlar ve set hücumunda çok iyi duruyorlar. Bunu aşmanın yolu hız..

2 Şurada Paylaş!







İlk devrede 3 kez yapabildi F.Bahçe bunu. Bir set hücumunda Tadic bomboş pozisyonda golü atamadı. Akabinde Fred'in mükemmel görüşü - Szymanski'nin mükemmel boş koşusu - Onun Tadic'e çıkarışı - Tadic'in 1. sınıf aşırtma pası ve yine boş koşu yapan İrfan Can'ın gol vuruşu.. Skor böyle geldi. Bir kere de çıkarken top kaybeden Samsun'a karşı Tadic yine 1. sınıf pasla Dzeko'ya bıraktı topu, büyük santrafor golü atamadı.