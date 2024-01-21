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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Pendikspor - Beşiktaş maçının yazar yorumları - Beşiktaş Haberleri

        Pendikspor - Beşiktaş maçının yazar yorumları

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, Fernando Santos yönetiminde çıktığı üçüncü maçında ilk kez mağlup oldu. Spor yazarları Pendikspor - Beşiktaş maçını yorumladı

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        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 08:49 Güncelleme: 21.01.2024 - 08:49
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        UĞUR MELEKE: Beşiktaş’ın son iki galibiyetinde Santos’un strateji ya da oyun anlamında bir tesiri olmadığını dile getirmeye çalışmıştım. Rize’yi de, Karagümrük’ü de yenen Serdar Topraktepe’nin takımıydı. Bahtiyar-Tayyip savunma göbeğini o oturttu. Demir Ege’yi altı, Hadziahmetovic’i sekiz numarada kullanan oydu. Semih-Rashica kanatlarıyla Beşiktaş’ı bir hücum stratejisine kavuşturan da o.

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        Beşiktaş’ın Semih-Rashica’nın geniş alan bulmaları, driplingleri ve şutları dışında bir hücum planı yok. Semih-Rashica şapkadan tavşan çıkarmadıklarında ortada tanımlanabilir bir oyun yok. Amir’le Oxlade’in de sezonu kapamalarıyla ligin belki de en gri, en renksiz orta sahası haline geldi Beşiktaş merkezi. Orta üçlünün neredeyse hiç katkısı yok üretime. Beşiktaş’ın şu anda temel problemi bu.

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        ERMAN TOROĞLU: Belli aralıklarla Pendik'te facialar oluyor... Bu sefer de bu faciayı Beşiktaş yaşadı. Siyahbeyazlılar hiçbir şey yapamadılar. Bu kadro ile zaten yapmaları zor. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim; bu takımın bu duruma düşmesinde iki kişinin büyük payı var; biri Ahmet Nur Çebi, diğeri Şenol Güneş... Yazık! Kabak yenilerin başına patladı.

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        Beşiktaş'ın Portekizli teknik direktörü nasıl bir kadroya düştüğünü dün gece iyice anlamıştır. Pendik, Beşiktaş'tan daha akıllı oynadı. Ne yapmak istediğini biliyordu, yardımlaşmaları daha iyiydi ve hak ederek kazandılar.

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        ALİ ECE: Beşiktaş’ta savunmada görev verilen isimler ise özellikle 2. yarıda rezalettiler. İkinci golde uzun taçta iki Pendikspor santrforu Umut Nayir ve Eyüpcan sırtları dönük iki kere üst üste topu aşırırken Beşiktaş savunması uçakta pencereden manzara izlermiş gibi izlediler. Beşiktaş sezondaki 5. farklı teknik direktörü ile de farklı yeniliyorsa o savunma oyuncularının nitelikleri Beşiktaş’ta oynamak için yetersiz ötesidir. Orta saha şart, savunma şartoğlu şart!

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        CEM DİZDAR: Pendikspor kendini rakibine göre ‘güçsüz’ algıladığı için ‘kontra atak’ oyununa evrilip üstüne bir de hücumda yüksek yüzdeli oynayınca maç sayıları yüksek Beşiktaş’ın hiç de ummadığı bir yere gitti. Evet, iki gol de kaleci Mert Günok’un kapalı direğinden oldu ama ya taç atışı sonrası gelen üçüncüsü?.. O da artık Beşiktaş’ın zihinsel dağınıklığından diyelim. Bu öyle bir dağınıklık ki, Fernando Santos’a bile ‘faul itirazı’ yaptırdı! Bu maç elbette Fernando Santos’a değil, o Rize’de tribündeyken yarattığı varsayılan etkiyle galibiyeti ona bağlayan ‘futbol ileri gelenleri’ne yazmalı ama kim yazacak değil mi?

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        Beşiktaş oyunu çeşitli başlıklarda sayı olarak Pendik’ten fazlaydı ama örgütlü hücum ya da savunmada daha iyi olan takım değildi! Takımın durumunu anlatan belki en çarpıcı veri 66’da oyundan çıkarılan Beşiktaş’ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy’un karşısındaki Pendik savunmacısı Erdem Özgenç’ti. Hücumcu 18 savunmacı ise 39 yaşında.

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        FATİH DOĞAN: Yer Pendik... Hava soğuk ve yağmurlu… Umut Nayir'in maç başlar başlamaz attığı golü Santos dahil hiç kimse beklemiyordu. Portekizli hoca, saha kenarında maçın gidişatını ve başına gelecekleri sezmiş olacak ki erken golü çıkarmak için futbolculardan daha çok efor sarf etti. Ancak Beşiktaş'ın 11'i buna cevap verecek oyun kalitesinde değildi. Orta sahda top hakimiyetini alamadığı gibi, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde golü getirecek baskıyı ve pozisyon üretecek kaliteyi sergilemekten çok uzaktı.

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        Sahada oyun lideri olmayan, mücadeleden başka stratejisi olmayan, kanat organizasyonları bulunmayan Beşiktaş'ta Santos, Ghezzal ile bunu aşmak istedi ancak o da mazide hoş bir seda olarak kalan performansından çok uzaktı. 66'da Cenk ve Semih çıkıp, Muleka ile Rebic'le yapılan son hamle de çözüm değil skor çöküntüsü getirdi.

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        İlk yarıdaki orta saha ve hücum sorunlarına, ikinci yarıdaki savunma hataları da eklenince Beşiktaş 4-0'la ağır bir yenilgi aldı. Üstelik ligin averaj takımı Pendikspor'dan! Bu oyun ve yenilgi Fernando Santos'a Beşiktaş'ın gerçek yüzünü göstermiştir. Kadro mühendisliğinin ne kadar yanlış yapıldığını ve kalite sorununun gördüğünden daha büyük olduğunun bizce farkına varmıştır.

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        ATİLLA GÖKÇE: Pendikspor’un bile inanmakta güçlük çekeceği 4-0’lık skor, ev sahibi takımın becerileriyle birlikte dikkatsiz, dağınık, etkisiz Beşiktaş oyuncularının eseriydi. Umut Nayir, Halil Akbunar ve Mame Thiam’ın gollerini alkışlamalı, saygı duymalıyız... Formsuz Cenk Tosun’un her pozisyonda üst üste beceri noksanları taşıdığı tabloları da bu yenilginin eksi hanelerine yazmak durumundayız. Ne Rashica ne Semih, ne Gedson, ne de sonradan giren Ghezzal ve Muleka, Beşiktaş adına bir reaksiyon gösteremediler. O nedenle kaza golü ile başlayan maç, Nuno’nun dördüncü golüyle tarihsel bir belgeye dönüştü.

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        Bu maçın teknik analizi elbette Beşiktaş adına daha keskin gerçekleri göz önüne çıkaracaktır. Tayyip Talha ve Bakhtiyor’un savunma göbeğindeki tükenişleri de hesaba katılacaktır. Pendik’in Portekizli teknik direktörü Ivo Vieira’yı, günün yıldızı Halil Akbunar’ı ve tüm takımı kutluyoruz. Beşiktaş’a acil şifalar diliyoruz. Gerçekten “hasta” bir takım var önümüzde.

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        İBRAHİM YILDIZ: Portekizli teknik adam Santos geldiğinde her şeyin bir anda değişeceğini kimse beklemiyordu. Eldeki kadronun kalitesi zaten belliydi. Pendikspor, çok akıllıca bir taktik izledi. Topu Beşiktaş’a bıraktılar. Kontra toplarla şanslarını zorladılar.

        Karşılarında o kadar kötü bir savunma vardı ki, 4 değil 6 gol atabilirlerdi.

        Halil, Umut, Thiam gibi üç usta golcüyü zorlayacak bir Beşiktaşlı oyuncu yoktu.

        Siyah-Beyazlılar ara transferi iyi değerlendirmek zorunda. Hiç değilse lig üçüncülüğünü hedeflesinler. Önümüzdeki sezon Avrupa’da oynasınlar. Yapacakları transferler bu sezonu kurtarırken, gelecek yılında temelini oluşturmalı.

        Savunmanın tamamı değişmeli. Orta saha ve forvet takviye edilmeli. Bizden söylemesi…

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