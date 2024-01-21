Fenerbahçe: 1 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerde gol 12. dakikada İrfan Can Kahveci'den gelirken Samsunspor'un golünü 63. dakikada Emre Kılınç kaydetti

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

Sarı-lacivertlilerde gol 12. dakikada İrfan Can Kahveci'den gelirken Samsunspor'un golünü 63. dakikada Emre Kılınç kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki puanını 54 yaparken Samsunspor ise puanını 22 yaptı. Ligde bir sonraki hafta Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Samsunspor ise evinde Kayserispor'u ağırlayacak. FRED TAMAMLAYAMADI Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred, Samsunspor maçını tamamlayamadı. Müsabaka boyunca üstün bir efor ortaya koyan tecrübeli oyuncu, 85. dakikada yerde kaldığı pozisyonun ardından kulübeye değişiklik işaret ederek 86. dakikada yerini Rade Krunic'e bıraktı.

7 EKSİK Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 7 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemedi. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almadı. Öte yandan Ryan Kent de teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi. KRUNIC YEDEK BAŞLADI Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, Süper Lig'deki ilk maçına yedek başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile oynanan müsabakada ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen ve maça 11'de başlayan Krunic, Samsunspor karşısında yedekler arasında yer aldı. NOSTALJİK ÇUBUKLU Fenerbahçeli futbolcular, ısınmaya nostalji çubuklu formalarla çıktı. Sarı lacivertliler, 16 Şubat'ta vizyona girecek milli mücadelenin anlatıldığı "Zaferin Rengi" filmine dikkati çekmek için yapılan o dönemin formalarıyla zemine ayak bastı.

MAÇTAN DAKİKALAR 7. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Mert Müldür'ün sağdan ortasında Tadic'in altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı. REKLAM 10. dakikada İrfan Can Kahveci'nin havadan pasında savunmanın arkasına hareketlenen Dzeko, meşin yuvarlağı kafayla önüne indirdikten sonra ceza sahasında dönerek vuruşunu yaptı. Kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi. 12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada Fred'in başlattığı atakta sağ kanatta hareketlenen Szymanski, meşin yuvarlağı ceza yayındaki Tadic ile buluşturdu. Sırp oyuncunun bekletmeden pasında kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan İrfan Can Kahveci, altıpasın sağından yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

36. dakikada Tadic'in orta saha ile ceza yayı arasından şık ara pasında topla buluşan Dzeko'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'tan döndü. Fenerbahçe, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi. 52. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza yayının sağından çıkardığı şutta kaleci Livakovic gole izin vermedi. 56. dakikada Tadic'in sol kanatta yerden içeri çevirdiği topa Szymanski dokunamadı. Ceza sahası içinde Dzeko'nun uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 63. dakikada Yılport Samsunspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda son çizgiye yakın bir noktadan Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Livakovic topu son anda çizgi üzerinden çıkardı. Ancak VAR odasının meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiği uyarısı üzerine maçın hakemi Bahattin Şimşek, gol kararı verdi: 1-1. 71. dakikada İsmail Yüksek'in pasında topla buluşan Batshuayi'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'tan döndü, Ercan Kara topu son çizgi yakınında kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu. 90+6. dakikada Bonucci'nin ceza sahasına ortasında Emre Mor topu kontrol etti. Bu oyuncunun pasında Krunic'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.