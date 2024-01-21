Denizli'nin Çivril ilçesinde takla atan otomobilde çıkan yangın sonucu sürücü ile torunu hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre R.M. (65) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Tekke Mahallesi yakınlarında takla attı.

Kazada sürücü R.M. ile aynı ismi taşıyan torunu R.M. araçta sıkıştı. Arka koltuktaki sürücünün kızı M.M. ve diğer torunu D.M. çıktıktan sonra otomobil alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen araçta dede ve torununun cesetlerine ulaşıldı.