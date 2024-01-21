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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Denizli'de takla atarak alev alan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı! - Haberler

        Denizli'de takla atarak alev alan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Denizli'de meydana gelen bir kaza dehşete düşürdü. Olayda takla atan bir araç alev topuna döndü. Çıkan yangında sürücü ile aynı adı taşıyan torunu hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 13:39 Güncelleme: 21.01.2024 - 13:46
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        Takla atan araç alev topuna döndü!
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde takla atan otomobilde çıkan yangın sonucu sürücü ile torunu hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre R.M. (65) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Tekke Mahallesi yakınlarında takla attı.

        Kazada sürücü R.M. ile aynı ismi taşıyan torunu R.M. araçta sıkıştı. Arka koltuktaki sürücünün kızı M.M. ve diğer torunu D.M. çıktıktan sonra otomobil alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen araçta dede ve torununun cesetlerine ulaşıldı.

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        Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraflar: İHA

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