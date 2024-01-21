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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı! - Güncel haberler

        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!

        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yurdun büyük bölümünde kuvvetli sağanak yağış, kar yağışı ve şiddetli rüzgar bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 09:23 Güncelleme: 21.01.2024 - 10:00
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        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzeybatısı hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Kıyı kesimler ile güneydoğu kesimlerde yağmur ve sağanak; diğer yerlerde yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise çığ tehlikesi bulunuyor.

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        İstanbul

        Bulutlu

        Ankara

        Yağmurlu

        İzmir

        Yağmurlu

        Antalya

        Yağmurlu 13°

        Trabzon

        Yağmurlu 11°

        Bursa

        Karlı

        Adana

        Yağmurlu 15°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 12°

        Gaziantep

        Yağmurlu 12°

        Ağrı

        Yağmurlu

        KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

        Açıklamada yağışların, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        FIRTINA İKAZI

        Rüzgârın da Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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