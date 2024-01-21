Gupse Özay: Yardım istememizi beklemeyin

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"ÖNCEDEN BÖYLE DEĞİLDİM" • Anne olduktan sonra dünya görüşünde ve yaşamında radikal değişiklikler oldu mu?

Gupse Özay... Radikal değil ama bazı noktalarda yumuşamalarım oldu. Yumuşamam ne demek? Biraz daha panik olmamam gerektiğini anladım. Çünkü bu korkuyla bir çocuğun da hayatını zindan edebilirim. "Gitme, çıkma, yeme, etme" gibi şeyleri fazla yaptığımı fark ettim. Onları şimdi yumuşatmaya başladım. Katı tarafım da daha kolay "Hayır" diyorum. Daha çok kendimi sakınabiliyorum. Yani normalde ayıp olmasın diye her istemediğim şeyi yapabilen biriydim. İnsan seviyorum ama çocuğumdan sonra. Çünkü o vakti veya eforu çocuğumdan alıyor. "Kızımın vaktinden alıyorsunuz, yapamam" diyorum. Önceden böyle değildim.

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"BENDE DE DEĞİŞİMLER OLMUŞTUR" • Bir de kendi sağlığına ve hayatına da daha dikkat ediyorsun değil mi?

Gupse Özay... Normalde başkalarını daha çok düşünen bir insanım ama şimdi "Hasta olursam, çocuğumun annesi hasta olmuş olacak" diye düşünüp kendimi biraz daha düşünüyor oluşum başladı.

Kıvanç Baruönü... Tabii ki bende de değişimler olmuştur ama erkeklerde şöyle bir şey oluyor: Üzerinde başka bir sorumluluk hissetmeye başlıyorsun. İster istemez, o sorumluluğun getirdiği bir korku oluyor. Dünyaya bir can getiriyorsun ve onun belli bir yere kadar üzerinde bir sorumluluğu oluyor. Bu durum bende işle ilgili birtakım motivasyonlar ve kaygılar yarattı. Lohusalık sürecinde tabii ki hormonal olarak kadınların yaşadığı şey bambaşka ama erkek de aslında içinde dile getirilmeyen başka travmalar yaşıyor. Günümüz dünyasında; “Bu tek senin sorumluluğun mu? Biz bir aileyiz" gibi bir anlayış var ama yine de ben 54 yaşında bir adamım ve birtakım gelenekler nedeniyle de ister - istemez aileye karşı bir sorumluluğum var. Bu kaygılar erkeğin de kimyasını bozuyor. Her ne kadar eskiyi korumaya çalışsan bile, o sırada yaşadığın kaygılar ve endişeler belki bazı şeyleri ihmal etmene sebep oluyor ama insan karısına bir kez daha âşık oluyor. Çünkü sevdiğin, hayatı paylaştığın birisinden bir çocuğun oluyor. Bu çok değerli... Bir yerde de o endişeler ve korkular nedeniyle uzaklaşabiliyorsun. Burada da yine filme dönüyoruz. O nedenle aslında en önemli şey; konuşmak. Bu arada, Barış’ta nasıl bir değişiklik oldu?

Gupse Özay... Barış’ta hissettiğim tek değişim; daha kaygılı olmasıydı.

Kıvanç Baruönü... Bana kalsa, çocuklarım yürüyemezdi bile... Çünkü emeklerken bir yer sererdim ve oradan çıkmasınlar isterdim ama bu çocuk, düşe kalka öğrenecek, böyle yürüyecek. Eşim de sürekli, “Çarpacaksa çarpacak” derdi. Ben de "Baba olarak çarpmasın diye oradayım" derdim. O yüzden Barış’taki o kaygıyı anlıyorum.