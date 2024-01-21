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        Antalya'da sahilde 5 günde 6'ncı ceset bulundu (3) 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 18:31 Güncelleme: 21.01.2024 - 18:31
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        Antalya'da sahilde 5 günde 6'ncı ceset bulundu (3) 
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        VALİLİKTENAÇIKLAMA

        Antalya Valiliği, son 5 günde Antalya sahillerinde 6 ceset bulunmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

        "Basın yayın organlarında yer alan ve Antalya kıyılarında bulunan cansız bedenlerle ilgili olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde; Kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E.´ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Nihai sonuç adli tıp incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır. Diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlenmiştir. Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023 tarihinde Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs´a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu bildirilmiştir. Son bir haftalık meteorolojik kayıtlar incelendiğinde, hâkim rüzgârın Güney ve dalganın Güney Doğu yönünden geldiği tespit edilmiş olup, muhtemel teknenin batması sonucunda bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgâr ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir. 2023-2024 yıllarında Antalya ilinde herhangi bir düzensiz göçmen grubuna ilişkin intikal etmiş bir kaza/olay veya kayıp bildirimi bulunmamaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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