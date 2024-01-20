Şişli'de otomobilin AVM merdivenlerinde askıda kalması sonucu anne ile oğlu yaralandı
Şişli'de 'görünmez kaza' deyimi gerçek oldu. İlçede bulunan bir AVM'nin yürüyen merdivenlerine çarparak durabilen araçta bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan K.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi
Şişlideki bir alışveriş merkezinin (AVM) otoparkında bir aracın kontrolden çıkıp giriş kapısını aşarak yürüyen merdivenlerde askıda kalması sonucu 2 kişi yaralandı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Esentepe Mahallesindeki AVM'nin otoparkında aracıyla manevra yapan sürücü İ.G, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
YÜRÜYEN MERDİVENLERDE ASKIDA KALDI
Alışveriş merkezinin giriş kapısını kırarak içeriye giren otomobil, yürüyen merdivenlerin üzerinde askıda kaldı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kazada, merdiven kısmında bulunan S.Ö. (46) ile 8 yaşındaki oğlu K.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine alışveriş merkezine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİR YARALININ DURUMU KRİTİK
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan K.Önün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Sürücü İ.G. gözaltına alındı.