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        Kaş açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 15:05 Güncelleme: 21.01.2024 - 15:55
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        Kaş açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş açıklarındaki can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu bölgeye sevk edildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 15 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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