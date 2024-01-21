Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

Salon:SüleymanEvcilmen

Hakemler: Sevilay Boyacı Gezer, Pınar Elma

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Ceren Karagöl, Micaya, Aslıhan Kılıç, Samedy, Hande Korkut, Markova (Burcu Yonder, Buket Yılmaz, Guerra)

Sarıyer Belediyespor: Begüm Hepkaptan, Hristova, Çağla Erdem, Ceylan Arısan, Merve Tanıl, Merve Nezir (Fulden Ural, Aleyna Vence, Aslı Tecimer, Gizem Mısra Aşçı, Karmen Aksoy)

Setler: 25-15, 25-15, 25-14

Süre: 72 dakika (23, 23, 26)

ANTALYA

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