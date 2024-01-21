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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 20:16 Güncelleme: 21.01.2024 - 20:16
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:SüleymanEvcilmen

        Hakemler: Sevilay Boyacı Gezer, Pınar Elma

        Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Ceren Karagöl, Micaya, Aslıhan Kılıç, Samedy, Hande Korkut, Markova (Burcu Yonder, Buket Yılmaz, Guerra)

        Sarıyer Belediyespor: Begüm Hepkaptan, Hristova, Çağla Erdem, Ceylan Arısan, Merve Tanıl, Merve Nezir (Fulden Ural, Aleyna Vence, Aslı Tecimer, Gizem Mısra Aşçı, Karmen Aksoy)

        Setler: 25-15, 25-15, 25-14

        Süre: 72 dakika (23, 23, 26)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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