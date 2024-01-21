Alanyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 23 Ocak Salı günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 23 Ocak Salı günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki idmanda, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer futbolcular, ısınma hareketleri, pas ve şut organizasyonlarının ardından koşuyla antrenmanı tamamladı.
Akdeniz ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
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