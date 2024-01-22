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        Gelidonya Feneri havadan görüntülendi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde yer alan ve Akdeniz'in kılavuz fenerlerinden biri olan Gelidonya, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 10:10 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:10
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        Gelidonya Feneri havadan görüntülendi
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde yer alan ve Akdeniz'in kılavuz fenerlerinden biri olan Gelidonya, dronla görüntülendi.

        Taşlık Burnu'ndaki tarihi Likya Yolu'nda bulunan Gelidonya Feneri, kışın da ziyaretçileri ağırlıyor. Türkiye kıyılarının en yüksek fenerlerinden biri olma özelliğini taşıyan fener, vatandaşlar kadar turistlerin de ilgisini çekiyor.

        Beydağları Sahil Milli Parkı içerisinde sivri kayalıklar üzerinde inşa edilen fenere ulaşım olmadığından ziyaretçiler, orman ve makilik alanın içindeki patika yoldan yürüyerek bölgeye ulaşıyor.

        Ziyaretçiler, bitki florasıyla da öne çıkan bölgede nergis, kekik, adaçayı ve defne yaprağı toplama imkanı buluyor.

        Dronla görüntülenen Gelidonya Feneri, manzarasıyla da dikkati çekiyor. Yemyeşil orman ve Akdeniz'in masmavi suları arasındaki fener, her mevsim turist çekiyor.

        Fenerin olduğu bölgeye ulaşanlar, Suluada ve Beş Adaları da seyredebiliyor.

        - Gelidonya Feneri

        Yapımına 1934'te başlanan ve 1936'da faaliyete geçen Gelidonya, Türkiye kıyılarında en yükseğe konumlanmış deniz feneri olarak biliniyor. İlk yapıldığında gaz yağıyla aydınlanan fener, artık güneş enerjisi sistemiyle çalışıyor. Fener, Gelidonya Burnu, Taşlık Burnu ve Kırlangıç Burnu gibi geniş bir alana hizmet veriyor.

        Gelidonya Feneri'nin önünde bulunan Beş Adalar, dünya denizcilik tarihinin en önemli batıklarından kabul edilen bir ticaret gemisi batığına da ev sahipliği yapıyor.

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