        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya açıklarında 1 kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi

        Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında özel teknede rahatsızlanan 1 kişi, ekiplerce tıbbi tahliye edildi.

        Giriş: 22.02.2026 - 22:37
        Antalya açıklarında 1 kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi

        Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında özel teknede rahatsızlanan 1 kişi, ekiplerce tıbbi tahliye edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında seyreden özel teknede bulunan bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

        Ekipçe tekneden alınan kişi, kıyıya ulaştırılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

