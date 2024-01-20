Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı Alanya'da başladı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı, büyük kadınlar, genç kadınlar ve genç erkekler yarışıyla başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından Alanya'da düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı, büyük kadınlar, genç kadınlar ve genç erkekler kategorisindeki yarışmayla başladı. Milli Egemenlik Stadı önündeki başlangıç çizgisinde yarışın startını federasyon yetkilileri verdi. Sporcular 73 kilometrelik parkurda bitiş çizgisine ulaşacak.

Yarışların ilk günü büyük erkekler kategorisindeki sporcuların 121,9 kilometrelik parkurdaki mücadelesiyle sona erecek. Yol yarışları yarın kriteryum etabıyla tamamlanacak. TBF Yönetim Kurulu Üyesi Sami Ağaoğlu, 2024 yılı sezonunun ilk yarışında 200 sporcunun yer aldığını söyledi.

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