Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı Alanya'da başladı

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı, büyük kadınlar, genç kadınlar ve genç erkekler yarışıyla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:08 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı Alanya'da başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı, büyük kadınlar, genç kadınlar ve genç erkekler yarışıyla başladı.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından Alanya'da düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı, büyük kadınlar, genç kadınlar ve genç erkekler kategorisindeki yarışmayla başladı. Milli Egemenlik Stadı önündeki başlangıç çizgisinde yarışın startını federasyon yetkilileri verdi. Sporcular 73 kilometrelik parkurda bitiş çizgisine ulaşacak.

        Yarışların ilk günü büyük erkekler kategorisindeki sporcuların 121,9 kilometrelik parkurdaki mücadelesiyle sona erecek. Yol yarışları yarın kriteryum etabıyla tamamlanacak. TBF Yönetim Kurulu Üyesi Sami Ağaoğlu, 2024 yılı sezonunun ilk yarışında 200 sporcunun yer aldığını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Antalya'da sera gezdi
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Antalya'da sera gezdi
        Antalya'da sahilde kadın cesedi bulundu
        Antalya'da sahilde kadın cesedi bulundu
        Antalyaspor'da 3 oyuncuyla yollar ayrıldı
        Antalyaspor'da 3 oyuncuyla yollar ayrıldı
        Bakan Yumaklı: Kayıt altında olmayan yüzde 40'lık sera var
        Bakan Yumaklı: Kayıt altında olmayan yüzde 40'lık sera var
        Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, Alanya'da başladı
        Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, Alanya'da başladı
        Antalya, yarıyıl tatilini sahil kesiminde geçirmek isteyen yerli turistin r...
        Antalya, yarıyıl tatilini sahil kesiminde geçirmek isteyen yerli turistin r...