        Alanya'da kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor

        Alanya'da kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor

        Antalya'nın Alanya ilçesinde 70 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 23:50
        Alanya'da kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor

        Antalya'nın Alanya ilçesinde 70 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Yeşilöz Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Erdem'den öğleden beri haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD, AKUT ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.


        Ekipler, mahalle çevresinde ve ormanlık alanda Erdem'in bulunması için arama çalışması yürütüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

