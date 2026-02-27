AK Parti Genel Sekreteri İnan, vefa iftarı programında konuştu:

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden aday göstermek için önümüzdeki tüm barikatları yıkacağız ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı 2028'de yeniden başkomutan seçeceğiz." dedi.



İnan, AK Parti Antalya İl Başkanlığınca Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen vefa iftarı programında yaptığı konuşmada, 7 bölgeyi kucaklayan, milletin değerlerini kollayan dünyanın en güçlü siyasi hareketi olduklarını söyledi.



Kendilerinin farkının dünyanın imrendiği "Keşke bı̇zde de böyle bı̇r lı̇der olsa." dedı̇ğı̇ lidere sahip olmalarından kaynaklandığını ifade eden İnan, "Türkiye'de daha bağımsızsa, Akdeniz'de "mavı̇ vatan" dı̇yorsak, bugün savunma sanayiı̇nde destan yazıyorsak, bunun lı̇derı̇ Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadesini kullandı.



İnan, 23 yıldır seçimleri alınlarının teriyle, her kapıyı tek tek çalarak kazandıklarını, bu ülkenı̇n aslı̇ demokratı̇k unsurunun da aslı̇ mı̇llı̇ unsurunun da kendileri olduğunu kaydetti.



Bazılarının siyaseti makam aracı, zenginleşme kapısı sandığını dile getiren İnan, "Bı̇zı̇m yoldaşımız elı̇tler değı̇ldı̇r. Bı̇zı̇m yoldaşımız tuzu kurular, fı̇ldı̇şı̇ kulelerde oturanlar değı̇ldı̇r. Bı̇zı̇m yoldaşımız sırça köşklerde vı̇skı̇ yudumlayıp mı̇llete tepeden bakanlar değildir. Bizim yoldaşımız, Antalya'nın köylerı̇nde, İzmir'in arka sokaklarında, Şanlıurfa'da, Konya'da, Edirne'de Allah'tan başka kı̇msesı̇ olmayanlardır." dedi.



Kimsesizlerin kimi olmak için yola çıktıklarına işaret eden İnan, ikbal, koltuk ve makam için yola revan olmadıklarını, 25 yıldır milletin kendilerine güvendiğini kaydetti.



Siyasetlerinde "ben" yerine "biz" ifadesinin bulunduğunu dile getiren İnan, "Bizı̇m aramızda şahsı̇ ı̇kbal hesapları, 'önce koltuğum' diyen bencil anlayışlar barınamaz. Biz, birbirinin ayağına çelme takanlar değil, birbirinin eksiğini kapatan, birbirine omuz veren çelikleşmiş bir kadroyuz. Bizim yol arkadaşlığımız pazara kadar değil, mezara kadardır." diye konuştu.



Kendilerinin dünyanın en güçlü, kıdemli, tarihe damga vurmuş bir liderin yol arkadaşları olduğunu aktaran İnan, şöyle konuştu:



"Biz ülkemiz, bölgemiz için bir vizyon çizmeye çalışırken karşımızda hala neyle uğraşan bir zihniyet var biliyor musunuz? Mübarek ramazan ayı ile problem yaşayan, bu milletin bin yıllık gelenekleri ve manevi değerleri ile uğraşan bir zihniyet var. Biz 2026 yılında elbette ramazan ayını, ibadetlerini toplumun olduğu her yerde tüm kamusal alanlarda yaşayacağız. Hayalinizdeki gibi gizli olarak, çekinerek asla yaşamayacağız. İş yerlerimizde, okullarımızda, mahallerimizde yaşayacağız. Buna engel olamadınız. Sizin bu konuda yaptıklarınızı her zaman çiğneyip geçtik. Öyle hayallere hiç girişmeyin. Boş yere bildiri yazmayın, imzalamayın. Bu millet onurlu, şerefli bir millet. İbadetini yapacağını size sormaz. Annelerimiz namazı nerede kılacağını size sormaz. Babalarımız tutacağı orucun hesabını size vermez. Elbette evlatlarımız en güzel ilahileri dinleyecek ve söyleyecek. Sizler de tüm dünya da Allah kelamını dinleyeceksiniz."



Türkiye'nin Müslüman bir ülke, milletinin de Müslüman bir millet olduğunun altını çizen İnan, şunları kaydetti:



"Bugünler Kuran kurslarına yaş sınırı koyduğunuz o 28 Şubat günlerine asla benzemez. Başörtülü ablalarımızı üniversite kapılarında ağlattığınız günlere benzemez. İmam hatiplere katsayı koyduğunuz günlere benzemez. O gün irticacı dedikleriniz bugün dünyaya son teknoloji insansız hava aracı satıyor.

çatlasanız da patlasanız da bu başarılara imza atıyor. Evlatlarımız artık camilere sığmıyor. Sizin sisteminizdeki patronlarınızdan, yıllardır bekçiliğini yaptığınız vesayet odaklarından biz asla el pençe izin alarak değil, cuma vakti geldiğinde cümbür cemaat gideceğiz. Hadi yine 'laiklik elden gidiyor' deyin de bir görelim. Cumhuriyet mitinglerini düzenleyin de 'tehlikenin farkında mısınız? reklamlarını yeniden oynatın da görelim. Hadi yine parti kapatma davası açın da görelim. O nedenle zamanında bunların hepsini çok iyi yaptınız ama bugün artık AK Parti teşkilatlarının güçlendirdiği güçlü demokrasi Türkiye'de var."



Her türlü marjinal ideolojiyi, sapkınlığı kamusal alanda görünür kılarken Müslümanların ı̇ftar sofrasından rahatsız olunmasının adının laiklik olmadığını belirten İnan, "Bir kimsenin inancından dolayı baskı görmesi asla laiklik değildir. Milletin inancını tehdit gibi gören, kendi kültürel kodlarını tek doğru sayan bir tahakküm anlayışınıza izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Bugünkü CHP'yi dünyanın tüm virüsleri tarafından esir alınmış, çatlak, bataryası patlamış akıllı bir telefona benzeten İnan, "CHP'ye gönül verenlere seslenmek istiyorum. Gelin bu telefonu rüşvetçilerden, hırsızlardan temizleyin. Bu telefon artık millete hizmet etmiyor. CHP'ye çok hızlıca bir virüs temizleyici program kurun ve partinize sahip çıkın. Biz şimdiye kadar üç şey söyledik; çöp, çamur ve çukur. Bunlara bu arkadaşlar yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlığı da ekledi. Türkiye'de her alanda büyürken bu arkadaşların yönettiği belediyeler Türkiye'yi aşağıya çekiyor. İzmir'de çöp dağları, İstanbul'da yolsuzluk ve hırsızlık, Ankara'da ise susuzluk ve trafik. Şehirlerimizi aşağıya çeken bu beceriksiz anlayışı ile 2029'da yenip tekrar Antalya'da olduğu gibi tüm Türkiye'de AK Parti belediyeciliğini kazandıracağız."



İnan, 2028'de Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için Edirne'den Hakkari'ye kadar 11 milyon üye ile kenetlenmiş durumda olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden aday göstermek için önümüzdeki tüm barikatları yıkacağız ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı 2028'de yeniden başkomutan seçeceğiz. Güçlü bir meclis oluşturacağız ve Cumhur İttifakı'nın desteğini yazacağız." değerlendirmesinde bulundu.



TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, vefa deyince kendi aklına ilk gelen ilk ismin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.



Çavuşoğlu, Antalya'da teşkilatlar olarak her gün sahada olduklarını, partiye yeni üye kazandırma konusunda da kentin en önlerde olduğunu ifade etti.



AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Menderes Türel, ramazanın ruhun arındığı, bağların tazelendiği, milletçe aynı istikamete yönelen büyük bir ahitleşme süreci olduğunu belirtti.



Programa Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Tuba Vural Çokal, Atay Uslu, Kemal Şahin ile ve AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de katıldı.

