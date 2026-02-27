Antalya'da dilencinin üzerinden 27 bin lira çıktı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üzerinden 27 bin 356 lira ile 42 dolar çıktı.
Korkuteli Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar ederek toplumda rahatsızlığa neden olan dilencilere yönelik denetim yaptı.
Çayırlı Camii önünde dilencilik yaptığı tespit edilen 66 yaşındaki G.Ö. yakalandı.
Yapılan aramada G.Ö'nün üzerinden 27 bin 356 lira ve 42 dolar ele çıktı.
Paraya, mevzuat gereği kamuya aktarılmak üzere el konulurken dilenciye Kabahatler Kanunu kapsamında işlem uygulandı.
