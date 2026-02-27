Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da "Kültür, Sanat ve Sürdürülebilirlik" sergisi açıldı

        Antalya'da sanatın dijital dönüşümünü ve sürdürülebilirliğini merkeze alan "Kültür, Sanat ve Sürdürülebilirlik" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        27.02.2026 - 16:08
        Antalya'da "Kültür, Sanat ve Sürdürülebilirlik" sergisi açıldı

        Antalya'da sanatın dijital dönüşümünü ve sürdürülebilirliğini merkeze alan "Kültür, Sanat ve Sürdürülebilirlik" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Muratpaşa ilçesindeki bir otelde Gökkuşağı Koleji ve İstanbul Gelişim Üniversitesi işbirliğinde yapılan etkinlik, "Doğadan Metaverse'e" temasıyla düzenlendi.

        Serginin küratörlüğünü Gökkuşağı Koleji resim öğretmeni Keziban Ertuğrul, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. Sadettin Sarı ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. İsmet Çavuşoğlu üstlendi.

        Etkinlikte, öğrencilerin yüzde 60'ının geri dönüştürülmüş materyallerden ürettiği eserler sergilendi.

        Ayrıca sergide, nesli tehlike altındaki caretta carettaların korunmasına dikkati çeken çalışmalar da yer aldı.

        Açılışa, İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Betül Gayretli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Coşkunsu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş ve çok sayıda davetli katıldı.

        Sanat ve teknolojinin buluşturulduğu sergi, eş zamanlı olarak metaverse aracılığıyla da ziyaret edilebilecek.

