Alanya'da firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan M.Ö'nün (53) yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi. Demirtaş Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve cezaevine gönderildi.

