Alanya'da klima ve kuluçka makinelerinin bulunduğu depoda ikinci kez yangın çıktı
Antalya'nın Alanya ilçesinde klima ve kuluçka makinelerinin bulunduğu depoda ikinci kez yangın çıktı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde klima ve kuluçka makinelerinin bulunduğu depoda ikinci kez yangın çıktı.
Kestel Mahallesi Regülatör Caddesi Dimçayı Yolu'ndaki klima ve kuluçka makinelerinin olduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında depo ve arka kısımda atıl durumdaki malzemeler kullanılamaz hale geldi.
Aynı depoda 5 Ocak'ta çıkan yangında ise klima ve kuluçka makineleri zarar görmüştü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.