Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Alanya'da kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası, ormanlık alanda bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası, ormanlık alanda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 02:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası, ormanlık alanda bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası, ormanlık alanda bulundu.


        Yeşilöz Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde kaybolan Ahmet Erdem (70), evinin 1 kilometre uzağındaki ormanlık alanda, arama kurtarma ekiplerince bulundu.

        Yerde uzanır halde bulunan ve yüzünde çiziklerin olduğu görülen Erdem'e ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı.

        Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erdem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Alanya'da dün öğle saatlerinde kaybolan 70 yaşındaki Ahmet Erdem'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirmiş, İlçe Jandarma Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama ve kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 70 kişilik ekip, arama çalışmalarına başlamıştı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu satan şüpheliler ateş açtı; 1 jandarma yaralandı
        Uyuşturucu satan şüpheliler ateş açtı; 1 jandarma yaralandı
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        El bombalı saldırının failleri 472 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi
        El bombalı saldırının failleri 472 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi
        12 Dev Adam doludizgin!
        12 Dev Adam doludizgin!
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Alanya'da kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor
        Alanya'da kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor
        Fenerbahçe'ye Antalya'da coşkulu karşılama
        Fenerbahçe'ye Antalya'da coşkulu karşılama
        Corendon Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
        Corendon Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
        Ümit Özdağ: Herkesin yasalar önünde eşit olduğu bir Türkiye istiyoruz
        Ümit Özdağ: Herkesin yasalar önünde eşit olduğu bir Türkiye istiyoruz
        AK Parti Genel Sekreteri İnan, vefa iftarı programında konuştu:
        AK Parti Genel Sekreteri İnan, vefa iftarı programında konuştu:
        Fenerbahçe'ye Antalya'da coşkulu karşılama
        Fenerbahçe'ye Antalya'da coşkulu karşılama