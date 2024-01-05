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        Antalya'da durakta bekleyen yolculara otomobilin çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobilin otobüs durağında bekleyen yolculara çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 17:22 Güncelleme: 05.01.2024 - 17:35
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        Antalya'da durakta bekleyen yolculara otomobilin çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobilin otobüs durağında bekleyen yolculara çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Hüsnü Karakaş Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 BCL 913 plakalı otomobil, "durak" tabelası asılı direğe ve burada bekleyenlere çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatma (65) ve Hüseyin Keser (66) çiftinin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi de ambulansla hastaneye götürüldü.

        Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Keser çiftinin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Otomobil sürücüsü ile yanındaki bir kişinin kaza sonrası yaya olarak kaçtığı ileri sürüldü.

        Polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Kazayı gören Yılmaz Hatunana, gazetecilere, kazanın hemen sonrası yaşananlara şahit olduğunu söyledi.

        Hayatını kaybeden çiftin bir esnaf arkadaşının akrabası olduğunu belirten Hatunana, "Kaza sonrası kasaplık yapan arkadaşımızın yanına gitmiştik. Durakta bir kaza olduğunu ve yaşlı bir çiftin vefat ettiğini söyledik. Arkadaşımız da kaza yerine geldiğinde ölen kişilerin kayınvalidesi ve kayınpederi olduğunu öğrendi." diye konuştu.

        - Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, "durak" tabelası asılı direğin yanında 3 kişinin beklediği ve hızla gelen bir aracın direğe ve yolculara çarptığı görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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