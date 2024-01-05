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        Otomobil, otobüs durağına daldı; evli çift yaşamını yitirdi

        ANTALYA'da durakta otobüs beklerken otomobilin çarptığı Fatma Keser (65) ile eşi Hüseyin Keser (66) yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı. Otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi, kaza sonrası kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 16:45 Güncelleme: 05.01.2024 - 16:50
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        Otomobil, otobüs durağına daldı; evli çift yaşamını yitirdi
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        ANTALYA'da durakta otobüs beklerken otomobilin çarptığı Fatma Keser (65) ile eşi Hüseyin Keser (66) yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı. Otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi, kaza sonrası kaçtı.

        Kaza, saat 14.30 sularında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi´nde meydana geldi. Durakta otobüs bekleyen Fatma Keser ve Hüseyin Keser çifti ile Mavi Alihan´a (54) sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 07 BCL 913 plakalı otomobil çarptı. Keser çifti ile Alihan, çarpmanın şiddetiyle savrulurken, sürücü ile yanındaki kişi, kaza sonrası kaçtı. İhbarla, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Keser çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Mavi Alihan ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Polis, kaçan sürücü ile yanındaki kişinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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