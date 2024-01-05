Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor

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Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un 2018 yılında 1955 Batman'dan altyapıya transfer ettiği Yunus Emre Konak, bu sezon başında A Takım ile hem antrenmanlara hem de maçlara çıkmıştı. 17 kez Süper Lig'de boy gösteren 2006 doğumlu futbolcu, sürpriz bir transferle gündeme oturdu. Premier Lig takımı Brentford, Yunus Emre Konak'ı kadrosuna kattı. İşte detaylar...