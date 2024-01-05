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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!

        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!

        İstanbul Kadıköy'de, dün özel bir okula ait servis aracının kaçırılması olayıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ortaya çıkan detaylara göre şüpheli, kırmızı ışıkta duran servis aracı şoförüne, "Aracınızın stepnesi düşüyor" dedi. Şoför lastiğe bakmak için araçtan indiğinde ise araç şüpheli tarafından kaçırıldı. Öğrencileri ve hostesi Göztepe'de araçtan indiren şüphelinin çeşitli suçlardan 13 ayrı kaydı bulunan 34 yaşındaki Tolga N., olduğu belirlendi. Takip sonucu şüpheli Ankara'da yakalandı

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 05.01.2024 - 12:21 Güncelleme: 05.01.2024 - 12:22
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        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
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        İstanbul'da tüyler ürperten olay dün Kadıköy, Zühtüpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, kaçırılan servis aracı olayının detayları ortaya çıktı.

        İHBAR GELDİ: ÖĞRENCİLERİMİZ SERVİS ARACIYLA KAÇIRILDI

        Dehşete düşüren olayın ihbarı, dün saban 07.00 sıralarında yapıldı. Polisi arayan bir kişi, "Bir adam servis şoförümüzü indirip içinde öğrenciler var; servisi kaçırıyor, Göztepe civarındalar şu an" diyerek servis aracının plakasını verdi.

        ŞOFÖRÜN BİLGİSİ ALINDI

        İhbarın ardından polis harekete geçti. İfadesi alınan servis aracının şoförü Oğuz Ç., polise olayı şöyle anlattı: "Kadıköy Söğütlüçeşme Marmaray durağı önünden öğrenci alacağım esnada tanımadığım biri bana, 'Aracınızın stepnesi düşüyor' dedi. Ben de bu konuşma üzerine kontrol etmek için aracı çalışır halde bırakarak aşağı indim. Daha sonra aracın arkasına geçip stepneyi kontrol etmeye yöneldim. O sırada o kişi aracıma binerek hareket ettirdi. Engellemeye çalıştım. Şahısla boğuşmam oldu ve yaklaşık 100 metre sürüklendim. Yaralandım aracı durduramadım" dedi.

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        ÖĞRENCİLERİ BIRAKTI

        Şoför aracın içinde 10 öğrenci ve 1 kadın hostesin olduğunu söyledi. Bunun üzerine geniş çaplı çalışma yapıldı. Bir süre sonra şoförü arayan kadın hostes, aracı kaçıran kişinin kendilerini bıraktığını söyledi. Pendik'te, 19 Mayıs Mahallesi’nde bırakılan hostes ve öğrencilerin sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

        "SİZİ BIRAKACAĞIM" DEDİ

        Polise dehşet anlarını anlatan kadın hostes, aracın içinde cep telefonunun ve içinde 200 TL para bulunan cüzdanın kaldığını söyledi. Aracı kaçıran şüphelinin hostes kadına ve öğrencilere, “Sizinle işim yok bırakacağım sizi” dediği de öğrenildi.

        ZANLI ANKARA'DA YAKALANDI

        Kaçırılan servis aracı Pendik’te terkedilmiş bulundu. Çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Şüphelinin 34 yaşındaki Tolga N. olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi kaçtığı Ankara’da yakalayarak gözaltına aldı.

        TAM BİR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

        Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yapacağı soruşturmada şüphelinin suç makinası olduğu ortaya çıktı. Tolga N.'nin, çeşitli suçlardan toplam 13 ayrı suç kaydı çıktı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.

        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı! Haberi Görüntüle
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