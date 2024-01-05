Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek. Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm bilgiler...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Süper Lig'in ilk yarısında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer aldı.
Siyah-beyazlı takım, müsabakaya 19 yaş altı akademi takımı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak. Beşiktaş, Topraktepe yönetiminde oynadığı ilk karşılaşmada Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
7 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Umut Meraş'ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ile Daniel Amartey kadroda yer alamayacak.
Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmıştı. Son antrenmanlarda takımla birlikte çalışan Rachid Ghezzal ise kadroda yer aldı ve sonradan oyuna dahil olması bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ
Mert Günok
Onur Bulut
Necip Uysal
Bakhtiyor
Emrecan
Amir
Salih
Gedson
Rashica