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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Boynundan vurup öldürmüştü! Caniyle ilgili flaş gelişme! - Kocaeli haberleri

        Boynundan vurup öldürmüştü! Caniyle ilgili flaş gelişme!

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, sokakta yürürken, 2 yıl önce boşandığı eşi 44 yaşındaki Tülay Dağaşan'ı tabancayla boynundan vurarak öldürüp kaçan 48 yaşındaki Şefik Karaali, polise teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 15:15 Güncelleme: 05.01.2024 - 15:15
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        Boynundan vurup öldürmüştü! Caniyle ilgili flaş gelişme!
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        Kocaeli'nde olay, dün akşam saatlerinde Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi´nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Tülay Dağaşan (44), 2 yıl önce boşandığı Şefik Karaali´nin (48) silahlı saldırısına uğradı.

        BOYNUNA 3 KURŞUN İSABET ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre tabancadan çıkan mermilerden 3´ünün boynuna isabet etmesi sonucu yaralanan Tülay Dağaşan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Saldırgan Şefik Karaali ise olay yerine geldiği, şoförü olduğu servis minibüsüne binerek kaçtı. Tülay Dağaşan, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        DEFALARCA ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

        Olayın ardından kaçan Şefik Karaali, dün gece saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu.

        Daha önce de Tülay Dağaşan'ı defalarca ölümle tehdit ettiği öğrenilen Karaali'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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