Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Korkunç olay kamerada!

        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!

        Kocaeli'nde, 2021 yılında Hakan Yiğit ve annesi Tülay Yiğit'in, aynı apartmanda oturan komşuları Ahmet Avcı ve kızı Ebru Avcı'yı defalarca bıçaklayarak öldürdüğü olaya ilişkin dava dosyasına giren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Babası ve kız kardeşi öldürülen 30 yaşındaki Ümit Avcı, "Bundan yaklaşık 30 ay önce kız kardeşim ve babam hunharca katledildi. Acımız hâlâ taze, mahkeme bitmediği sürece acımız taze kalacak" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 13:52 Güncelleme: 05.01.2024 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nde kan donduran olay, 15 Ağustos 2021’de Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi’nde meydana geldi.

        İKİ AİLE ARASINDA KAVGA ÇIKTI

        Öldürülen baba ile kızı, Ebru ve Ahmet Avcı.
        Öldürülen baba ile kızı, Ebru ve Ahmet Avcı.

        DHA'da yer alan habere göre Hakan Yiğit (38) ve annesi Tülay Yiğit (58) ile daha önce ses, rahatsızlık verme, binaya kamera sistemi kurulması gibi sebeplerle husumetli oldukları aynı apartmanda yaşayan komşuları Avcı ailesi arasında kavga çıktı.

        ANNE İLE OĞLU DEFALARCA BIÇAKLADI

        Baba ile kızı defalarca bıçaklanarak katledildi.
        Baba ile kızı defalarca bıçaklanarak katledildi.

        İki taraf, birbirine saldırırken, Hakan ve Tülay Yiğit karşı aile üyelerinden Ahmet Avcı (52), eşi Fatma Avcı ve kızı Ebru Avcı (25) ile kardeşi Mustafa Avcı'yı binanın kapısını önünde defalarca bıçakladı.

        BABA İLE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

        Ahmet Avcı olay yerinde, 56 yerinden bıçaklanan kızı Ebru Avcı da kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti, eşi Fatma Avcı ve kardeşi Mustafa Avcı ise tedavileri sonrası taburcu oldu.

        2'ŞER KEZ MÜEBBET VE 30'AR YIL İSTENDİ

        Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Tülay ve Hakan Yiğit tutuklanırken, haklarında 'kasten öldürme’ suçundan 2’şer kez müebbet, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan da 30’ar yıl hapis istemiyle dava açıldı.

        7’İNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

        Olayla ilgili 7’nci duruşma dün Gebze 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Hakan Yiğit ve Tülay Yiğit, SEGBİS üzerinden katıldı. Anne ve oğlu daha önce savunma yaptıkları için herhangi bir savunma yapmadı. Duruşma evraklar incelendikten sonra eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

        GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Bu arada daha önceki aşamalarda soruşturma dosyasına eklenen, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yaşanan kavga anları ve Avcı ailesinin Tülay Yiğit ve oğlu Hakan Yiğit tarafından onlarca kez bıçaklandığı anlar yer aldı.

        YERDE HAREKETSİZ YATARKEN BIÇAKLADILAR

        Görüntülerde ayrıca Hakan Yiğit ve Tülay Yiğit'in ölen Ahmet Avcı ve Ebru Avcı'yı yerde hareketsiz yatmasına rağmen defalarca bıçakladıkları ve müdahale etmeye çalışan Fatma Avcı ve Mustafa Avcı'yı da yaraladıkları anlar kaydedildi.

        Fatma Avcı'nın 'Yardım edin' diyerek çevredekilerden yardım isteyerek ağladığı anlar da kamera kaydına yansıdı. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polisin de kısa sürede olay yerine gelmesi, hayatını kaybeden Ahmet Avcı'ya dakikalarca kalp masajı yapıldığı görüldü.

        SANIKLARIN BİR AN ÖNCE CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

        Duruşma sonrası adliye önünde babası ve kız kardeşi öldürülen Ümit Avcı açıklama yaptı. Yargılama sürecinin uzamasının acılarını taze tuttuğunu belirten Avcı, sanıkların bir an önce cezalandırılmasını isteyerek, “Bundan yaklaşık 30 ay önce kız kardeşim ve babam hunharca katledildi. Acımız taze, mahkeme bitmediği sürece acımız taze kalacak. Bu mahkemenin bir an önce neticelenmesini istiyoruz. Görüntüler ortada olmasına rağmen mahkeme ne hikmetse sonuçlanmıyor. Bu da bizi derinden üzüyor. Mahkeme heyetinin bir an önce karşı tarafın aleyhine karar vermesini istiyoruz. Buraya gelip gitmekten yorulduk, bıktık usandık artık” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kocaeli
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Çiftçiler Alman bakanı feribottan indirmedi
        Çiftçiler Alman bakanı feribottan indirmedi
        İşte AK Parti'nin İstanbul adayı için konuşulan isimler
        İşte AK Parti'nin İstanbul adayı için konuşulan isimler
        İmamoğlu: 31 Mart'ta yeniden kazanacağız
        İmamoğlu: 31 Mart'ta yeniden kazanacağız
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        İşte muhtemel 11'ler!
        İşte muhtemel 11'ler!
        Borsa ne zaman toparlanır?
        Borsa ne zaman toparlanır?
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        Angelino çıkmazı
        Angelino çıkmazı
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar