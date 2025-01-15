Starbucks bu ay Kuzey Amerika genelinde hem müşterilerinin hem de çalışanlarının güvenliğini ve deneyimini artırmayı amaçlayan yeni davranış kuralları uygulamaya başladı.

Revize edilen kurallar, şirketin yaklaşık yedi yıldır yürürlükte olan, halkın satın alma yapıp yapmadığına bakılmaksızın kafe ve tuvaletlerini kullanmasına izin veren politikasında da değişiklik içeriyor.

Wall Street Journal'ın gördüğü çalışan bildirimlerine göre, yeni politikalar ayrıca mağazalara taciz, şiddet, tehdit edici dil kullanımı, dışarıdan alkol getirme, sigara içme ve dilencilik yapılmasını yasaklayan tabelaların yerleştirilmesini de içeriyor. Şirket, söz konusu değişiklikle müşteri trafiğindeki düşüşü ve satışlardaki azalmayı bertaraf etmeyi amaçlıyor.

ÇALIŞANLAR ŞİRKETİN HERKESE AÇIK POLİTİKASI HAKKINDA ENDİŞELERİNİ PAYLAŞTI

Starbucks Kuzey Amerika Başkanı Sara Trilling, bu hafta başında gönderdiği bir mektupta, "Alanlarımızın nasıl kullanılması gerektiği ve kimlerin kullanacağı konusunda beklentileri yeniden belirlemek gerekiyor" dedi. Yöneticiler, müşterilerin temiz ve güvenli bir ortama sahip olma gerekliliğini vurguladı ve çalışanların da şirketin herkese açık politikası hakkında endişelerini dile getirdiklerini paylaştı.

2018'DEN BERİ SİPARİŞ VERMEYEN DE KULLANABİLİYORDU

2018'den beri Starbucks, satın alma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın kafelerine ve tuvaletlerine erişim izni veriyordu. Bu politika, 2018'de şirketin Philadelphia'daki bir şubesinde yaşanan bir olaya yanıt olarak uygulanmıştı. O olayda, herhangi bir satın alma yapmadan biri tuvaleti kullanmaya çalışırken diğeri masada oturan iki adam tutuklanmıştı. Çalışanlar, adamlar tuvaleti kullanmaları reddedildikten sonra ayrılmayı kabul etmeyince onları polise izinsiz girişte bulunanlar olarak bildirmişti. Olay yaygın eleştirilere yol açmış, Starbucks'ın ABD'deki tüm mağazalarını geçici olarak ırksal duyarlılık eğitimi için kapatmasına neden olmuştu. Adamlar daha sonra şirkete dava açmış ve açıklanmayan bir miktar için anlaşmaya varmışlardı.

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