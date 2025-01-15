Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.715,86 %-0,18
        DOLAR 35,5107 %0,09
        EURO 36,6046 %0,03
        GRAM ALTIN 3.054,74 %0,04
        FAİZ 40,01 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 34,08 %-0,12
        BITCOIN 97.101,00 %0,69
        GBP/TRY 43,3589 %-0,02
        EUR/USD 1,0298 %-0,10
        BRENT 79,90 %-0,03
        ÇEYREK ALTIN 4.994,50 %0,04
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi 2025’te kapıcı ve gündelikçi primleri değişti - Sosyal Güvenlik Haberleri

        2025’te kapıcı ve gündelikçi primleri değişti

        Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen sosyal sigorta primlerinde bu yıl önemli değişiklikler oldu. Beş puanlık prim indirimi konusunda farklılaşmaya gidildi. Bundan kapıcı ve gündelikçi çalıştıranlar da etkilenecek. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 15.01.2025 - 07:11 Güncelleme: 15.01.2025 - 07:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapıcı gündelikçi primleri belli oldu
        ABONE OL

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), asgari ücret değişikliği sonrası 2025 yılında uygulanacak prime esas kazançların alt ve üst limitleri ile bazı işlemlere esas tutarları belirledi. SGK’ya yapılan sosyal sigorta prim ödemeleri konusunda iki önemli değişiklik oldu. Birinci değişiklik geçen yıl eylül ayında yürürlüğe giren yasayla kısa vadeli sigorta kolları priminin yüzde 2’den yüzde 2,25’e çıkartılmasıyla gerçekleştirildi. İkinci değişiklik ise geçen hafta TBMM’de kabul edilen kanunla yapıldı. Primini düzenli ödeyen işverenler için sağlanan 5 puanlık prim indirimi, imalat sektörü dışındaki işyerlerinde 4 puana düşürüldü. Bu da çoğu işyerinde primlerde 1 puanlık artış anlamına geliyor.

        REKLAM

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        GÜNDELİKÇİ VE KAPICI ÇALIŞTIRANLARIN PRİMİ

        Yapılan değişiklikler gündelikçi ve kapıcı çalıştıranları da etkileyecek. Geçen yıl ocak – ağustos döneminde ev hizmetlerinde ayda 10 gün gündelikçi çalıştıran ve primini düzenli ödeyenlerden prime esas kazancın yüzde 32,5’i oranında prim alınıyordu. Bu yıl aynı kişiler yüzde 33,75 oranında prim ödeyecekler. Örneğin ayda 10 gün asgari ücretle gündelikçi çalıştıranlar 2.925,62 TL prim ödeyecekler. Ayda 30 gün gündelikçi, bakıcı, kapıcı çalıştıranlar ise 8.776,86 TL prim ödeyecekler.

        EMEKLİ GÜNDELİKÇİ VE KAPICI ÇALIŞTIRANLARIN PRİMİ

        Emekli işçiler sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi çalıştırılıyorlar. Emekli işçi çalıştıranlar geçen yıla göre sadece kısa vadeli sigorta kolları priminde yapılan artıştan etkilenecekler. Buna göre, 2025 yılında ev hizmetlerinde ayda 10 gün emekli işçi çalıştıranlar 2.795,59 TL prim ödemeyecekler. Emekli işçiyi ayda 30 gün bakıcı, gündelikçi veya kapıcı olarak çalıştıranlar ise 8.386,77 TL prim ödeyecekler.

        REKLAM

        AYDA 10 GÜNDEN AZ GÜNDELİKÇİ ÇALIŞTIRANLAR

        Haftada 1- 2 gün ya da 2 haftada 1 gün gündelikçi çalıştıranların sayısı hayli fazla. Bu şekilde ayda 10 günden az gündelikçi çalıştıranların iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı 2025 yılında her 1 gün için ödeyecekleri prim tutarı 17,34 TL olacak. Ayda 9 gün çalıştıranlar 156,06 TL prim ödemesi yapacaklar.

        PRİMİNİ KENDİ ÖDEYEN GÜNDELİKÇİLER

        Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanlar, primlerini kendileri ödeyerek 30 güne tamamlayabiliyorlar. Bu kişilerin 2025 yılında 30 gün için ödeyecekleri prim tutarı 8.451,79 TL olacak.

        TARIM İŞÇİSİ, ŞOFÖR VE SANATÇILARIN PRİMİ

        Tarım işçileri ile ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ve Kültür Turizm Bakanlığınca belirlenen alanlarda çalışanlar primlerini kendileri ödüyorlar. Ek 5 kapsamında primini kendisi ödeyen tarım işçilerinden 2025 yılında 30 gün için 8.791,90 TL prim alınacak.

        REKLAM

        Ek 6 kapsamındaki şoför ve sanatçılardan işsizlik sigortasından yararlanmak istemeyenler 30 gün için 8.451,79 TL, işsizlik sigortasından yararlananlar ise 9.231,95 TL prim ödeyecekler.

        YURT DIŞINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN PRİMİ

        Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşması olmayan ülkelerde çalışan işçiler için kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primleri işverenlerince yatırılıyor. İşverenlerin yatırdıkları prim emekli olma hakkı sağlamıyor.

        Bu işçilerin emekli olabilmeleri için SGK’ya isteğe bağlı sigorta primi ödemesi gerekiyor. Genel sağlık sigortası primleri kesilmiş olduğu için söz konusu işçilerden prime esas kazançlarının sadece yüzde 20’si oranında prim alınıyor. Buna göre, Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşması olmayan ülkelerde Türk müteahhitlerince çalıştırılan işçiler emeklilik hakkı elde edebilmek için 2025 yılında her 30 gün için 5.201,10 TL prim ödeyecekler.

        REKLAM

        KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN PRİMİ

        Kısmi süreli veya part time işlerde ayda 30 günden az çalışanlar da eksik günlerine ait primleri kendileri ödeyerek emekliliklerine saydırabiliyorlar. Bu kişilerin 2025 yılında ödeyecekleri prim tutarı işsizlik sigortasından yararlanmayanlar için 8.321,76 TL, işsizlik sigortasından yararlananlar için ise 9.101,93 TL olacak.

        BAĞ-KUR’LU ESNAFIN PRİMİ

        Esnafın ödeyeceği BAĞ-KUR (4/c) primi 2025 yılında aylık en düşük 9.036,91 TL, en yüksek ise 67.776,89 TL olacak.

        İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİMİ

        Herhangi bir işte çalışmayanlar isteğe bağlı sigorta kapsamında primlerini kendileri ödeyerek emekli olabiliyorlar. Bunların ödediği primler 4/b kapsamında sayılıyor. İsteğe bağlı sigorta primi 2025 yılında aylık en düşük 8.321,76 TL olacak.

        GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ

        Sigortalı bir işte çalışmayan, anne baba veya eş dolayısıyla bakmakla yükümlü olunan sıfatı taşımayanların genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemeleri gerekiyor. GSS prim tutarı 2025 yılında aylık 780,17 TL olarak uygulanacak. Hane içinde kişi başına gelirin asgari ücretin 3’te 1’inden az olması halinde GSS primleri hazine tarafından karşılanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kapıcı
        #gündelikçi
        #isteğe bağlı
        #sgk,
        #sigorta primi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Güney Kore'de ikinci tutuklama girişimi
        Güney Kore'de ikinci tutuklama girişimi
        Almanya'da göçmen karşıtı seçim kampanyası
        Almanya'da göçmen karşıtı seçim kampanyası
        "Hakemler sorumluluk almaktan kaçıyor!"
        "Hakemler sorumluluk almaktan kaçıyor!"
        Çöpte bulduğu 30 bin doları sahibine verdi
        Çöpte bulduğu 30 bin doları sahibine verdi
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        İsrail Hava Kuvvvetlerinden komutanlar: İran'ı vurmaya hazırız
        İsrail Hava Kuvvvetlerinden komutanlar: İran'ı vurmaya hazırız
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Blinken: Hamas'ın yanıtı bekleniyor
        Blinken: Hamas'ın yanıtı bekleniyor
        19. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        19. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!