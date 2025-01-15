2025’te kapıcı ve gündelikçi primleri değişti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), asgari ücret değişikliği sonrası 2025 yılında uygulanacak prime esas kazançların alt ve üst limitleri ile bazı işlemlere esas tutarları belirledi. SGK’ya yapılan sosyal sigorta prim ödemeleri konusunda iki önemli değişiklik oldu. Birinci değişiklik geçen yıl eylül ayında yürürlüğe giren yasayla kısa vadeli sigorta kolları priminin yüzde 2’den yüzde 2,25’e çıkartılmasıyla gerçekleştirildi. İkinci değişiklik ise geçen hafta TBMM’de kabul edilen kanunla yapıldı. Primini düzenli ödeyen işverenler için sağlanan 5 puanlık prim indirimi, imalat sektörü dışındaki işyerlerinde 4 puana düşürüldü. Bu da çoğu işyerinde primlerde 1 puanlık artış anlamına geliyor.

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GÜNDELİKÇİ VE KAPICI ÇALIŞTIRANLARIN PRİMİ

Yapılan değişiklikler gündelikçi ve kapıcı çalıştıranları da etkileyecek. Geçen yıl ocak – ağustos döneminde ev hizmetlerinde ayda 10 gün gündelikçi çalıştıran ve primini düzenli ödeyenlerden prime esas kazancın yüzde 32,5’i oranında prim alınıyordu. Bu yıl aynı kişiler yüzde 33,75 oranında prim ödeyecekler. Örneğin ayda 10 gün asgari ücretle gündelikçi çalıştıranlar 2.925,62 TL prim ödeyecekler. Ayda 30 gün gündelikçi, bakıcı, kapıcı çalıştıranlar ise 8.776,86 TL prim ödeyecekler.

EMEKLİ GÜNDELİKÇİ VE KAPICI ÇALIŞTIRANLARIN PRİMİ

Emekli işçiler sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi çalıştırılıyorlar. Emekli işçi çalıştıranlar geçen yıla göre sadece kısa vadeli sigorta kolları priminde yapılan artıştan etkilenecekler. Buna göre, 2025 yılında ev hizmetlerinde ayda 10 gün emekli işçi çalıştıranlar 2.795,59 TL prim ödemeyecekler. Emekli işçiyi ayda 30 gün bakıcı, gündelikçi veya kapıcı olarak çalıştıranlar ise 8.386,77 TL prim ödeyecekler.

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AYDA 10 GÜNDEN AZ GÜNDELİKÇİ ÇALIŞTIRANLAR

Haftada 1- 2 gün ya da 2 haftada 1 gün gündelikçi çalıştıranların sayısı hayli fazla. Bu şekilde ayda 10 günden az gündelikçi çalıştıranların iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı 2025 yılında her 1 gün için ödeyecekleri prim tutarı 17,34 TL olacak. Ayda 9 gün çalıştıranlar 156,06 TL prim ödemesi yapacaklar.

PRİMİNİ KENDİ ÖDEYEN GÜNDELİKÇİLER Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanlar, primlerini kendileri ödeyerek 30 güne tamamlayabiliyorlar. Bu kişilerin 2025 yılında 30 gün için ödeyecekleri prim tutarı 8.451,79 TL olacak. TARIM İŞÇİSİ, ŞOFÖR VE SANATÇILARIN PRİMİ Tarım işçileri ile ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ve Kültür Turizm Bakanlığınca belirlenen alanlarda çalışanlar primlerini kendileri ödüyorlar. Ek 5 kapsamında primini kendisi ödeyen tarım işçilerinden 2025 yılında 30 gün için 8.791,90 TL prim alınacak. REKLAM Ek 6 kapsamındaki şoför ve sanatçılardan işsizlik sigortasından yararlanmak istemeyenler 30 gün için 8.451,79 TL, işsizlik sigortasından yararlananlar ise 9.231,95 TL prim ödeyecekler. YURT DIŞINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN PRİMİ Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşması olmayan ülkelerde çalışan işçiler için kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primleri işverenlerince yatırılıyor. İşverenlerin yatırdıkları prim emekli olma hakkı sağlamıyor. Bu işçilerin emekli olabilmeleri için SGK’ya isteğe bağlı sigorta primi ödemesi gerekiyor. Genel sağlık sigortası primleri kesilmiş olduğu için söz konusu işçilerden prime esas kazançlarının sadece yüzde 20’si oranında prim alınıyor. Buna göre, Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşması olmayan ülkelerde Türk müteahhitlerince çalıştırılan işçiler emeklilik hakkı elde edebilmek için 2025 yılında her 30 gün için 5.201,10 TL prim ödeyecekler. REKLAM KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN PRİMİ Kısmi süreli veya part time işlerde ayda 30 günden az çalışanlar da eksik günlerine ait primleri kendileri ödeyerek emekliliklerine saydırabiliyorlar. Bu kişilerin 2025 yılında ödeyecekleri prim tutarı işsizlik sigortasından yararlanmayanlar için 8.321,76 TL, işsizlik sigortasından yararlananlar için ise 9.101,93 TL olacak. BAĞ-KUR’LU ESNAFIN PRİMİ Esnafın ödeyeceği BAĞ-KUR (4/c) primi 2025 yılında aylık en düşük 9.036,91 TL, en yüksek ise 67.776,89 TL olacak.