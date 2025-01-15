4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, 4 yaşındaki oğlu E.Ç.'yi boğarak öldürdükten sonra, çöplüğe attığını itiraf eden 34 yaşındaki Merve Sağın tutuklandı. Çöplükte 3 gün boyunca yapılan aramalarda ise E.Ç.'nin cansız bedenine ulaşılamadı
Yozgat'ta, kan donduran bir olay yaşandı. Boğazlıyan ilçesinde yaşayan ve eşinden boşanan Merve Sağın (34), 11 Ocak'ta, 4 yaşındaki oğlu E.Ç.'nin kaybolduğu yönünde polise ihbarda bulundu.
6 AY ÖNCE OĞLUNU BOĞMUŞ
DHA'daki habere göre emniyetteki sorgulamasında çelişkili ifade veren Sağın, oğlunu temmuz ayında boğarak öldürüp Boğazlıyan çöplüğüne attığını itiraf etti.
ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNAMADI
Merve Bağın gözaltına alınırken, polis ekipleri 3 gün boyunca kadavra arama köpekleriyle çöplükte arama yaptı. E.Ç.’nin cesedine ulaşılamayınca aramalara son verildi.
KATİL ANNE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Merve Sağın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.