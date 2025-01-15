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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: 4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı | Son dakika haberleri

        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!

        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, 4 yaşındaki oğlu E.Ç.'yi boğarak öldürdükten sonra, çöplüğe attığını itiraf eden 34 yaşındaki Merve Sağın tutuklandı. Çöplükte 3 gün boyunca yapılan aramalarda ise E.Ç.'nin cansız bedenine ulaşılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 07:41 Güncelleme: 15.01.2025 - 07:42
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        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
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        Yozgat'ta, kan donduran bir olay yaşandı. Boğazlıyan ilçesinde yaşayan ve eşinden boşanan Merve Sağın (34), 11 Ocak'ta, 4 yaşındaki oğlu E.Ç.'nin kaybolduğu yönünde polise ihbarda bulundu.

        6 AY ÖNCE OĞLUNU BOĞMUŞ

        DHA'daki habere göre emniyetteki sorgulamasında çelişkili ifade veren Sağın, oğlunu temmuz ayında boğarak öldürüp Boğazlıyan çöplüğüne attığını itiraf etti.

        ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNAMADI

        Merve Bağın gözaltına alınırken, polis ekipleri 3 gün boyunca kadavra arama köpekleriyle çöplükte arama yaptı. E.Ç.’nin cesedine ulaşılamayınca aramalara son verildi.

        KATİL ANNE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Merve Sağın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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        #Yozgat
        #Son dakika haberler
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