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Arda Güler'in ilk maçına böylesine kötü bir zeminde çıkacak olması ise talihsizlik olarak değerlendirildi.

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Öte yandan Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden 18 yaşındaki milli yıldızımız Arda Güler, henüz Madrid ekibiyle süre alamasa da taraftarda büyük bir krediye sahip...