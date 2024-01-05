Antalya'da Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma mevziler ve komuta kontrol merkezi keşfedildi

Sadece siperlerin olduğu yer değil, aynı zamanda askeri birliğimizin de konuşlandığı yer. Anlıyoruz ki Milli Mücadele döneminde burada da bir askeri birlik muhafaza edilmiş. Antalya'nın bir şekilde işgali ve bölgede bir muharebe olması düşünülerek burada da bir askeri yapılanma oluşturulmuş" diye konuştu.

Burdur-Antalya yolu Kepezüstü'ne konuşlandırılan Kontrol Komuta Gözlem Merkezi'nin Antalya'nın her yerini görebilecek bir noktaya yapıldığına dikkati çeken Akgül, "Herhangi bir gemi Antalya kıyılarına geldiğinde dürbünle rahatlıkla görülebilecek bir mevkide. Burdur-Antalya yolu karşısında da siperler olduğunu biliyoruz. Buradaki siperlerin ve askeri yapılanmanın birinci amacı kıyı güvenliğini, ikinci amacı ise yol güvenliğini sağlamaktır" dedi.

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"BU ÖNEMLİ KEŞİF ANTALYA'DA BİR İLK"

Mevziler ve 'Komuta Kontrol Merkezi'nin ilk kez keşfinin hem Antalya, hem de Türkiye açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Akgül, şöyle konuştu:

"Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan siperlerin Çanakkale'de, Sakarya'da olduğunu biliyoruz. Antalya Bölgesi'nde Birinci Dünya Harbi'nden ve Milli Mücadele döneminden kaldığını bilmiyorduk. Burada bunu tespit etmiş olduk. Bu alanın canlandırılarak, görsel desteklerle öğrencilere ve gelecek nesillere, turistlere görülebilecek bir hale getirilmesi istiyoruz.