Sevgilisini öldüren paralimpik atlet Oscar Pistorius'a tahliye

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OLAY Pistorius cinayetten önce Paralimpik Oyunları'nda altı kez altın madalya kazanmış ve Olimpiyat'ta da yer almış ve dünya sporunun en tanınmış isimlerindendi.

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Pistorius, olay günü avukat ve model sevgilisi Steenkamp'ı Pretoria'daki evlerinin banyo kapısından dört kez silahla vurarak öldürmüştü.