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        Haberler Dünya Sevgilisini öldüren paralimpik atlet Oscar Pistorius'a tahliye

        Sevgilisini öldüren paralimpik atlet Oscar Pistorius'a tahliye

        Kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürdüğü gerekçesiyle hapiste olan Güney Afrikalı eski paralimpik atlet ve şampiyon Oscar Pistorius, şartlı tahliye edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 11:31 Güncelleme: 05.01.2024 - 11:31
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        Kasım ayında, Güney Afrika Ceza İnfaz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldüren Pistorius'un 5 Ocak 2024'te şartlı tahliyeyle serbest kalacağı belirtilmişti.

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        Pistorius'un kesinleşen 13 yıl 5 aylık hapis cezasının kalan süresinde denetim altında kalmaya devam edeceği belirtilmişti.

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        BUGÜN SERBEST BIRAKILDI

        Güney Afrika Ceza İnfaz Kurumu, kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürmek suçundan dokuz yıl hapis yattıktan sonra Oscar Pistorius'un bugün şartlı tahliyeyle serbest bırakıldığını söyledi.

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        Açıklamaya göre Pistorius, cezası 2029 yılında sona erene kadar amcasının Güney Afrika'nın başkenti Pretoria'daki lüks evinde yaşaması, şiddet ve öfke yönetimi programlarına katılması bekleniyor.

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        Pistorius'un bu süreçte alkol almasına izin verilmeyecek ve seyahat etmek ya da işe girmek için izin alması gerekecek.

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        KURBANIN AİLESİNDEN AÇIKALMA

        Steenkamp ailesinin avukatı tarafından paylaşılan açıklamada Reeva'nın annesi June "Sevdiğiniz kişi asla geri dönmezse adalet asla olamaz ve geçirilen hiçbir süre Reeva'yı geri getiremez. Geride kalan bizler, ömür boyu hapis cezasını çekiyoruz" derken artık tek arzularının huzur içinde yaşamasına izin verilmesi olduğunu ekledi.

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        OLAY

        Pistorius cinayetten önce Paralimpik Oyunları'nda altı kez altın madalya kazanmış ve Olimpiyat'ta da yer almış ve dünya sporunun en tanınmış isimlerindendi.

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        Pistorius, olay günü avukat ve model sevgilisi Steenkamp'ı Pretoria'daki evlerinin banyo kapısından dört kez silahla vurarak öldürmüştü.

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        Pistorius, Steenkamp'ın kendisine Sevgililer Günü sürprizi yapmak için geldiğini ancak onu hırsız zannettiğini iddia etmişti.

        Ancak kanıtlar Pistorius'un iddialarını yalanlamıştı.

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        Pistorius, kız arkadaşı Steenkamp'ı Pretoria'daki evinde 14 Şubat 2013'te "dikkatsizlik sonucu öldürme" gerekçesiyle ilk olarak 6 yıl hapse mahkum edilmişti.

        Ulusal Savcılık Makamı cezayı "şok edici ve çok hafif" olarak niteleyerek, kararı Yargıtay'a taşımıştı.

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        Nihai temyiz makamı Yargıtay, suçu cinayete çevirerek Pistorius'un cezasını 15 yıla çıkarmış, ancak cezaevinde bulunduğu süre göz önünde tutularak 13 yıl 5 ay hapis yatması gerektiği kararını vermişti.

        Güney Afrikalı eski sporcunun, Yargıtay'ın kararının adil olmadığını savunarak Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru da reddedilmişti.

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        * Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.

        #Oscar Pistorius
        #Reeva Steenkamp
        #dünya
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