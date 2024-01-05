Artvin'de dev kaya kara yolunu kapattı!
Artvin'de heyelan paniği yaşandı. Kentte dev bir kaya parçası kara yoluna düştü. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı
Artvin'de Ardanuç-Şavşat kara yolu heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya kütlesi ve toprak yığını nedeniyle kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
DHA'nın haberine göre kentte etkili olan sağanak sonrası Ardanuç- Şavşat kara yolunun 18´inci kilometresinde heyelan meydana geldi.
Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan dev kaya, yola düştü. Toprağın da yola sürüklendiği heyelan sırasında kara yolundan araç geçmemesi olası faciayı önledi. Heyelan nedeniyle kapanan yol, ekiplerin temizlik çalışması sonrasında tek şeritten kontrollü şekilde trafiğe açıldı.
BİR HEYELAN DA ŞIRNAK'TA MEYDANA GELDİ
AA'da yer alan habere göre de Şırnak-Hakkari kara yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kara yolunun Uludere ilçesi Ortaköy köyü mevkisinde yamaçlardan kopan kaya kütlesi ve toprak, yola sürüklendi.
Heyelan nedeniyle yol, çift taraflı ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerince bölgede iş makinesi ile yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
Jandarma ekiplerinin de önlem aldığı yolda çalışmalar devam ediyor.