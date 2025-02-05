“Devlet Tiyatroları, İstanbul 3. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali” 7 Şubat'ta Başlıyor

Dünyanın birçok ülkesinden sadece kadın yazarların yazdığı, farklı kültürlerle harmanlanmış tiyatro metinleri, sahne performanslarıyla da desteklenerek izleyici ile buluşurken festivali daha da zenginleştirecek kadın yazarların söyleşileri, seminerler ve atölyeler de düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından gelen ekiplerin İstanbul'un sanat kültür yaşamına katkı sağlayacağı festivalde ayrıca Devlet Tiyatroların birçok bölgesi, özel tiyatrolar, İstanbul ve Kocaeli Şehir Tiyatroları da İstanbullu sanatseverle buluşacak.

Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda, Üsküdar Tekel Sahnesi ve Mecidiyeköy Sahnelerinde yurtdışından ve Türkiye’den önemli tiyatro gruplarını ağırlayacak festivalin açılışı 7 Şubat Cuma günü saat 20.00’de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde Sırbistan'dan “Amazonlar” adlı oyunla yapılacak.

7 Şubat’tan 16 Şubat’a kadar devam edecek festivalde, 8 Şubat Cumartesi günü Kayseri Devlet Tiyatrosu yapımı “On Kişiydiler” AKM Tiyatro Salonunda seyirci ile buluşurken, Sivas Devlet Tiyatrosu yapımı “Gizli Bahçenin Bezelyesi” adlı çocuk oyunu yine AKM Çocuk Sanat Merkezinde, Tiyatro Us’un sahnelediği “Fok Derisi Kavuşma” Üsküdar Stüdyo Sahnede, Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı “Mutlu Son” Mecidiyeköy Büyük Sahnede seyirci karşısında olacak. Aynı gün AKM fuayede Hakan Dündar’ın “Atık Malzemelerden Kostüm Yapımı Atölyesi” de sanatseverle buluşacak.

Festivalin üçüncü günü 9 Şubat’ta Devlet Tiyatrosu oyunları “On Kişiydiler”, “Gizli Bahçenin Bezelyesi”, “Mutlu Son” aynı sahnelerde temsillerine devam ederken, Tiyatro Gülgeç yapımı “Öfkenin Yakın Yüzü” Üsküdar Stüdyo Sahnede, Kuzey Makedonya’dan “Açık Aile” adlı oyun ise Üsküdar Tekel Sahnesinde İstanbullu tiyatroseverlerle buluşacak. 9 Şubat’ta ayrıca Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede Ayşenil Şamlıoğlu’nun “Oyunculuk Atölyesi” de düzenlenecek.

10 Şubat’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yapımı “Yaftalı Tabut” adlı oyun AKM Tiyatro Salonunda, Hırvatistan’dan “Rose: Kusurlu Bir Kız” Üsküdar Tekel Sahnesinde, Of Of İstanbul yapımı “Hikayesinde Senden Bahsetti” Üsküdar Stüdyo Sahnede, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı “Gökyüzü” ise Mecidiyeköy Büyük Sahnede seyirci ile buluşurken, Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede de Evren Erbatur tarafından “Beden Dramaturjisi Araştırma Atölyesi” düzenlenecek.

11 Şubat tarihinde AKM Tiyatro Salonunda İspanya’dan “Hesperides Bahçesi”, AKM Çocuk Sanat Merkezinde Diyarbakır Devlet Tiyatrosu yapımı çocuk oyunu “Çorap Gonzo”, Üsküdar Tekel Sahnesinde Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı “Havada Yüzmek”, Üsküdar Stüdyo Sahnede Sıla Topçam yapımı “Nora Bir Bebek Evi Masalı” seyirci karşısına çıkarken, Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede de Özlem Belkıs semineri düzenlenecek. REKLAM 12 Şubat’ta Erzurum Devlet Tiyatrosu yapımı “Dokuz Beş Müzikali” AKM Tiyatro Salonunda, GA Kolektif tarafından Sahnelenecek “Köprüden Önce Son Çıkış” Üsküdar Stüdyo Sahnede, Almanya’dan “Benim Dilim Öfke” Mecidiyeköy Büyük Sahnede, sanatseverle buluşurken, Sıla Topçam’ın düzenlediği “İş Yaşamında Storytelling Atölyesi” ise Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede olacak. 13 Şubat’ta Yunanistan yapımı “Beyaz Gül: Susturulamaz” AKM Tiyatro Salonunda, Konya Devlet Tiyatrosu yapımı “Trendeki Kız” Mecidiyeköy Büyük Sahnede, Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede ise İpek Atagün Gezener’in “Atmosferi Bedenle Yaratmak Atölyesi” düzenlenecek. 14 Şubat’ta Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı “Siyahlı Kadın” AKM Tiyatro Salonunda, Adana Devlet Tiyatrosu yapımı “Üç Kedi Bir Dilek” adlı çocuk oyunu AKM Çocuk Sanat Merkezinde, Rusya’dan çocuk oyunu “Manolito Gafotos” Üsküdar Stüdyo Sahnede ve Katia Merdinoğlu tarafından düzenlenecek “Canlı Kodlama ile Tiyatroda Ses Efekt Tasarımı Atölyesi” ise Atatürk Kültür Merkezinde olacak. REKLAM 15 Şubat’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yapımı “Sivrisinekler” Üsküdar Tekel Sahnede, Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı “Mağara Kadını” Üsküdar Stüdyo Sahnede, Rusya’dan “Mana” Mecidiyeköy Büyük Sahnede seyirciyle buluşurken, Sibel Duru tarafından düzenlenen “Masal Terapi Atölyesi” de Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede olacak. Festivalin kapanış günü 16 Şubat’ta ise Bulgaristan’dan “Kaybolmak” AKM Tiyatro Salonunda, İtalya’dan “Prisonwood” Üsküdar Tekel Sahnede, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yapımı “Üç Jokerli Konken” Mecidiyeköy Büyük Sahnede seyirci ile buluşurken Beliz Güçbilmez’in “Dramatik Yazarlık Atölyesi” de Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede olacak. Çocuk oyunlarının hafta içi 10.00 ve 13.00, hafta sonu 11.00 ve 14.00 olmak üzere iki seans, Üsküdar Stüdyo Sahnedeki oyunların 18.00, yetişkin ve gençlik oyunlarının 20.00’de başlayacağı festivalde ayrıca AKM fuayede “Devlet Tiyatroları Tasarım Sergisi” ile Mecidiyeköy fuayede “Atık Malzemelerden Kostüm Yapımı Atölyesi Sergisi” de sanatseverlerle buluşacak.