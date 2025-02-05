Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa GÜNDEM Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı | Son dakika haberleri

        Sandalyede ölü bulunmuştu! Olay anı kamerada! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!

        Muğla'da, manav olan 48 yaşındaki Halil İbrahim Mercan, bir kafeteryanın önündeki sandalyede ölü bulunmuştu. Mercan'ın bıçaklandığı tespit edilirken, olay anı kameraya yansıdı. Görüntülerden belirlenen 17 yaşındaki Beyza Ö. isimli genç kız tutuklandı. Cinayetin nedenini açıkladı...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:26 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla Milas'ta olay, 2 Şubat'ta Cumhuriyet Caddesi Eskidemirciler Sokak'ta meydana geldi. Sandalyede kanlar içerisinde kalan kişiyi görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        BOYNUNDAN VE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

        DHA'daki habere göre sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde boynundan ve göğsünden bıçaklandığı belirlenen kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cesedin manav Halil İbrahim Mercan'a (48) ait olduğu belirlendi.

        EĞLENCE MEKANINDAN ÇIKMIŞ

        Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Halil İbrahim Mercan'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Mercan'ın cenazesi, önceki gün Milas'ta toprağa verildi.

        Diğer yandan Mercan'ın ölü bulunduğu yere yaklaşık 500 metre mesafedeki bir eğlence mekanından saat 02.00 sıralarında çıkıp, sendeleyerek sandalyeye oturduğu tespit edildi.

        BİR KADININ ÖLDÜRDÜĞÜ SAPTANDI

        Çalışmalarını sürdüren polis, Halil İbrahim Mercan'ın kamera görüntülerinden cinayete kurban gittiğini belirledi. Polis, bir kadının, saat 04.00 sıralarında yol üzerindeki bir kafeteryanın önündeki sandalyede oturan Mercan'ı bıçaklayıp, koşarak uzaklaştığını tespit etti.

        "SÖZLÜ TACİZDE BULUNDU" İDDİASI

        Kadının Beyza Ö. olduğu belirlendi. Evinde suç aleti bıçakla yakalanan Beyza Ö., ifadesinde, Mercan'ı kendisine sözlü tacizde bulunması nedeniyle öldürdüğünü söyledi.

        Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Beyza Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Muğla
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        Aldatılınca işkenceli tuzak kurdu!
        Aldatılınca işkenceli tuzak kurdu!
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Evde sarı serum yine öldürdü
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Anne ile kızının kahreden ölümü!
        Anne ile kızının kahreden ölümü!
        Washington'da Elon Musk protestosu
        Washington'da Elon Musk protestosu
        Enda Enerji halka açılıyor
        Enda Enerji halka açılıyor
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Mısır'a iade ettik
        Mısır'a iade ettik
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        İstanbul'da dehşet! Beyzbol sopalı şoför cinayeti!
        İstanbul'da dehşet! Beyzbol sopalı şoför cinayeti!
        İki çocuk kurşunların hedefi olmuştu! 3 yıl sonra burada yakalandı!
        İki çocuk kurşunların hedefi olmuştu! 3 yıl sonra burada yakalandı!
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        Trump'ın planı: Eğitim Bakanlığı'nı lağvedecek
        Trump'ın planı: Eğitim Bakanlığı'nı lağvedecek
        Trump'ın Gazze planı
        Trump'ın Gazze planı