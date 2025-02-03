Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla haberleri: Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!

        Muğla'nın Milas ilçesinde, manavlık yaptığı öğrenilen 48 yaşındaki Halil İbrahim Mercan, bıçaklanmış halde sandalyenin üzerinde cansız halde bulundu. Polis, yüzlerce saatlik kamera görüntüsünü inceledi. B.Ö. isimli şüpheli kadın gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 08:32 Güncelleme: 03.02.2025 - 08:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla'da olay, Milas ilçesindeki Hacı İlyas Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. Halil İbrahim Mercan (48), sandalyede oturur vaziyette hareketsiz halde bulundu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ SAPTANDI

        AA ve İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede vücudunda bıçaklanma izleri bulunan Mercan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Mercan'ın cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından soruşturma başlattı.

        BİR KADIN GÖZALTINA ALINDI

        Polis, yüzlerce saatlik kamera görüntüsünü inceledikten sonra, Mercan'ın ölümüyle ilgili B.Ö. isimli kadını suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Muğla
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        4 ayda 3 yeni modeli Türkiye'ye getirecek
        4 ayda 3 yeni modeli Türkiye'ye getirecek
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        İstihdamda Suriyeli işçi alarmı
        İstihdamda Suriyeli işçi alarmı
        30 gün bitki bazlı beslendiler! İşte vücutlarındaki 6 şaşırtıcı değişiklik
        30 gün bitki bazlı beslendiler! İşte vücutlarındaki 6 şaşırtıcı değişiklik
        Büyüleyen kuğular nefes kesti!
        Büyüleyen kuğular nefes kesti!
        Yağış yok; sis, pus ve buzlanma uyarısı
        Yağış yok; sis, pus ve buzlanma uyarısı
        ABD'de düzensiz göçle mücadele protesto edildi
        ABD'de düzensiz göçle mücadele protesto edildi
        Genç kızların imdadına jandarma yetişti
        Genç kızların imdadına jandarma yetişti
        7 araca çarpıp köprüden uçtu! 3 ölü, 22 yaralı
        7 araca çarpıp köprüden uçtu! 3 ölü, 22 yaralı
        Baba Gültekin'den Yargıtay'ın kararına tepki
        Baba Gültekin'den Yargıtay'ın kararına tepki
        Küfürleşmeyle başlayan kavga cinayetle bitti
        Küfürleşmeyle başlayan kavga cinayetle bitti
        Galatasaray'dan sert açıklama!
        Galatasaray'dan sert açıklama!
        "F.Bahçe beklemediği bir Rizespor gördü"
        "F.Bahçe beklemediği bir Rizespor gördü"