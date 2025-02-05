Evde 'sarı serum' kullanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

Olay, dün gece saat 00.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde sarı serum tedavisi alan Harun Bayramoğlu, bir süre sonra fenalaştı.

Harun Bayramoğlu

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Bayramoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedavi gören Bayramoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Bayramoğlu'nun cenazesi yakınları tarafından dün teslim alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken Harun Bayramoğlu'nun cenazesi Erenköy Sahrayı Cedit camisinde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Ballıca Köyü mezarlığına defnedildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN UYARI!

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde sarı serum konusuna dikkat çekmek için, "Halk arasında 'atom' veya 'vitamin eklenmiş serum' ismiyle bilinen serumlar yalnızca hekim tarafından gerekli görüldüğünde uygulanmalıdır" mesajı paylaşmıştı.

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