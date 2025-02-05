Eşi Aysel'i uyurken baltayla öldürmüştü! İşte vahşetin cezası!
Kırklareli'nde, 58 yaşındaki eşi Aysel Çetin'i uyurken baltayla katleden 64 yaşındaki Recep Çetin'in daha önce de eşinin elini ve burnunu kırdığı ortaya çıktı. Karar duruşmasında mahkeme heyeti katil kocanın cezasını açıkladı
Kırklareli'ndeki Pınar Mahallesi'nde, geçen yıl 14 Kasım'da, Recep Çetin (64), tartıştığı eşi Aysel Çetin'i (58) uyurken başına baltayla vurarak öldürdü. Çetin olayın ardından polise gidip teslim oldu. Çetin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI
AA'da yer alan habere göre Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Recep Çetin, müştekiler A.Ç, M.Ç. ve A.K. ile taraf avukatları katıldı.
HİÇBİR ŞEY HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ
Kimlik tespitinin yapılmasıyla başlayan duruşmada, iddianame özeti okundu. Sanık Recep Çetin savunmasında olaya ilişkin hiçbir şey hatırlamadığını savundu.
"VERİLECEK CEZAYA RAZIYIM"
Yaklaşık 1.5 yıl önce beyin kanaması geçirdiğini öne süren Çetin, "Mahkemenizce verilecek cezaya razıyım. Başka söyleyeceğim bir şey yoktur" dedi.
DAHA ÖNCE DE ELİNİ VE BURNUNU KIRMIŞ
Maktul Aysel Çetin'in kardeşi A.K. de sanık ile kardeşinin evlilikleri boyunca tartışmalar yaşadıklarını iddia etti. Sanığın daha önce de kardeşi Aysel Çetin'in elini ve burnunu kırdığını, sanığın her ortamda kardeşine karşı hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiğini ileri süren A.K, sanığa en ağır cezanın verilmesini talep etti.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS VERİLDİ
Duruşmada, müştekiler A.Ç. ve M.Ç'nin de ifadesi alındı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını, tutuklu halinin de devamını talep etti. Ardından taraf avukatları savunma yaptı.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Recep Çetin'e "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi.