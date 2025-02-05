152 tarihi eseri Mısır'a iade ettik

Son yıllarda; Anadolu topraklarına ait, geçmişte yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin ülkemize iade edilmesinde büyük başarı elde eldi.

Birçok tarihi eser, çeşitli ülkelerden iade alındıktan sonra Türkiye'ye getirilerek müzelerde sergilenmeye başlandı.

Bu kez Türkiye, ülkemize kaçak yollarla getirilen tarihi eser iadesinde bulundu.

Türkiye ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılında Türkiye'den Mısır'a ait 152 tarihi eserin iadesi gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Mısır Eski Eserler ve Turizm Bakanı Şerif Fethi'nin katılımıyla düzenlenen törende iki ülke arasında turizm işbirliğini güçlendirecek 'Turizm Alanında Mutabakat Zaptı' imzalandı.

Şerif Fethi - Gökhan Yazgı

"TÜRK HÜKÜMETİ DEĞERLİ BİR DURUŞ SERGİLEDİ"

Törenin ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Mısır Eski Eserler ve Turizm Bakanı Şerif Fethi'yi Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ağırlayarak, konuk bakanı Türkiye'nin kültürel mirasına ilişkin bilgilendirdi. Şerif Fethi, iki ülke arasında yeni iş birliği kapılarının açıldığını belirterek; "Türkiye devleti ve Türk hükümetine çok teşekkür etmek isteriz. Gerçekten çok değerli bir duruş sergilediler. Biz de bu konudan muzdariptik, Türkiye gibi. Tarihi eser parçalarımızın dışarıda olması bizi çok üzüyordu. Bu bizim için yeni bir kapı, yeni bir sayfa açtı. Biz de Türkiye'nin bizde olan eserlerini araştırıp, bulup iade etmek için elimizden geleni yapacağız. Bu yeni iş birliği kapıları açacak iki ülke arasında. Bizim için çok değerli bir duruş sergiledi Türk hükümeti ve devleti. Bunun karşılığı da bizden en iyi bir şekilde gelecektir diye düşünüyorum" dedi.