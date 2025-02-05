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        Haberler Magazin 152 tarihi eseri Mısır'a iade ettik

        152 tarihi eseri Mısır'a iade ettik

        Türkiye ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılında Türkiye'den Mısır'a ait 152 tarihi eserin iadesi gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 08:40 Güncelleme: 05.02.2025 - 09:19
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        Mısır'a iade ettik
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        Son yıllarda; Anadolu topraklarına ait, geçmişte yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin ülkemize iade edilmesinde büyük başarı elde eldi.

        Birçok tarihi eser, çeşitli ülkelerden iade alındıktan sonra Türkiye'ye getirilerek müzelerde sergilenmeye başlandı.

        Bu kez Türkiye, ülkemize kaçak yollarla getirilen tarihi eser iadesinde bulundu.

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        Türkiye ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılında Türkiye'den Mısır'a ait 152 tarihi eserin iadesi gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Mısır Eski Eserler ve Turizm Bakanı Şerif Fethi'nin katılımıyla düzenlenen törende iki ülke arasında turizm işbirliğini güçlendirecek 'Turizm Alanında Mutabakat Zaptı' imzalandı.

        Şerif Fethi - Mehmet Nuri Ersoy

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        4 BİN YIL ÖNCESİNE TARİHLENDİ

        Türkiye’ye 1998'de gelen yabancı uyruklu bir kişinin, internet üzerinden ve yurt dışı seyahatleri sırasında edindiği eserleri yasa dışı şekilde elinde bulundurduğu tespit edildi.

        Uzman incelemeleri sonucunda Mısır kökenli olduğu belirlenen, M.Ö. 4 bin yılından M.S. 1'inci yüzyıla kadar tarihlenen tarihlenen kolye parçaları, bronz, cam ve taş amuletlerden oluşan 152 eser, Mısır yetkililerine teslim edildi.

        Mehmet Nuri Ersoy, konuşmasında; kültür varlıklarının ait olduğu topraklarda yaşayan insanların kimliklerinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede ikili iş birliklerine büyük önem verdiğini belirtti.

        Şerif Fethi - Gökhan Yazgı

        "TÜRK HÜKÜMETİ DEĞERLİ BİR DURUŞ SERGİLEDİ"

        Törenin ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Mısır Eski Eserler ve Turizm Bakanı Şerif Fethi'yi Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ağırlayarak, konuk bakanı Türkiye'nin kültürel mirasına ilişkin bilgilendirdi. Şerif Fethi, iki ülke arasında yeni iş birliği kapılarının açıldığını belirterek; "Türkiye devleti ve Türk hükümetine çok teşekkür etmek isteriz. Gerçekten çok değerli bir duruş sergilediler. Biz de bu konudan muzdariptik, Türkiye gibi. Tarihi eser parçalarımızın dışarıda olması bizi çok üzüyordu. Bu bizim için yeni bir kapı, yeni bir sayfa açtı. Biz de Türkiye'nin bizde olan eserlerini araştırıp, bulup iade etmek için elimizden geleni yapacağız. Bu yeni iş birliği kapıları açacak iki ülke arasında. Bizim için çok değerli bir duruş sergiledi Türk hükümeti ve devleti. Bunun karşılığı da bizden en iyi bir şekilde gelecektir diye düşünüyorum" dedi.

        Ağırlamada; Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Arkeolog Zeynep Boz da yer aldı.

        "TÜRKİYE, ÖRNEK BİR ÜLKE OLARAK ADLANDIRILIYOR"

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise "Sanki kendi eserlerimizi çalışıyormuş gibi bir süreç takip ettik ve tamamladık. Bu süreç çok önemli, iki ülke arasındaki özel ilişkinin pekişmesi anlamında. Dünyada artık Türkiye özellikle Anadolu'dan kaçırılan eserlerin peşine düşen örnek bir ülke olarak adlandırılıyor" diye konuştu.

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        #tarihi eser
        #mısır
        #türkiye
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