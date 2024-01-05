Bülent Emrah Parlak ile Elit Andaç Çam boşanmaların artması konusunda ne düşünüyor?

TÜİK'in boşanma verilerine bakacak olursak; son 10 yıl içinde sadece iki kez; bir önceki yıla oranla azalma, 8 kez ise bir önceki yıla oranla artış görüldü. Bülent Emrah Parlak 'ın yazdığı ve Elit Andaç Çam ile birlikte sahneye çıktığı 'Leyla ile Mecnun Değil' , adlı tiyatro oyunu seyircilere, boşanma aşamasındaki çiftin bir taziye evinde yaşadıkları; zaman zaman kahkaha attırırken, zaman zaman ise hüzünlendiriyor. Parlak'ın oyun için hedefi olan 'Güldürürken düşündürüyor"... Murat Eken 'in yönettiği 'Leyla ile Mecnun Değil'in gördüğü ilgi, oyunun birçok kez sahnelenmesini sağladı. Öyle ki; Elit Andaç Çam'a bir oyunda ardı ardına sahneye çıkma rekoru kırdırmış. Bülent Emrah Parlak ile Elit Andaç Çam, konuk oldukları Habertürk HT Stüdyo 'da Mehmet Çalışkan'ın sorularını cevapladı. Parlak ile Çam, 'Leyla ile Mecnun Değil'in hikâyesinden boşanmaların artmasına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Bülent Emrah Parlak'ın boşanmaların artması hakkındaki yorumu; “Boşanmaların artmasını, kapitalizmin son dönemdeki uçukluğuna bağlıyorum” oldu. Elit Andaç Çam'ın ise bu konudaki görüşü; "Bence boşanma oranlarının artması iyi bir şey."

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"BOŞANMA HİKÂYESİNİ ÖLÜMLE BİRLEŞTİRDİK"

• ‘Leyla ile Mecnun Değil’ oyununun hikâyesinin çıkış kaynağı nedir?‘

Bülent Emrah Parlak... Öncelikle iki kişilik bir oyun yazmak istiyordum. Gerçekleri konuşalım.... Çok karizmatik bir hikâye anlatmayı ben de çok isterdim ama böyle başladı. Bir kadın bir erkek için iki kişilik bir oyun yazmak istiyordum. Ne yazarım diye düşünürken çağımızın çok sıklıkla karşımıza çıkarttığı boşanma hikâyesi yazmaya karar verdim. Bunu da bir ölümle, bir cenazeyle birleştirdik. Bir komedi oyunu yazmaya karar verdim. Ondan sonra da bir buçuk sene içerisinde zaman zaman ara vererek, demlendirerek yazdım.

"BELKİ DE BENİ ARIYORDU"

• Oyunu yazdıktan sonra sahnelemek için bir buçuk yıl bekledin. Niye o kadar bekledin?

Elit Andaç Çam... Belki de beni arıyordu...

Bülent Emrah Parlak... Oyunda bir kadın oyuncu vardı ve onun çok iyi bir oyuncu olması gerekiyordu. Onu bulana kadar bekledik.

• Nasıl buldun peki?

Bülent Emrah Parlak... Böyle bir şey yaptığınızda aklınıza bir sürü isim geliyor. Bana yardımcı olun, aklınıza gelen bir isim var mı, diye arkadaşlarınıza da soruyorsunuz. Murat Eken ve Gülhan Tekin, ilk Elit’i söylediler. Ben de yıllar önce bir oyunda Elit’i izlemiştim. Çok beğenmiştim. Oradan sonra aslında Elit ile ilk olarak yönetmenimiz Murat Eken, iletişime geçti.

Elit Andaç Çam... Ben de okuduğumda hemen bayıldım. Çok etkileyici bir metin. Metnin de çok üstünde bir finalle çok etkilendiğim bir şey oldu. Okuduğumda; "Haydi hemen yapalım" dedim. Zaten hızlıca başladık.